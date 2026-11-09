i Celtic Glasgow Celtic Fan-Protest Schweigeminute nach 12 Sekunden abgebrochen Celtic-Fans störten eine Schweigeminute mit lauten Buh-Rufen. Der Schiedsrichter brach das Gedenken nach nur zwölf Sekunden ab. Von Sport Heute 09.11.2026, 20:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor dem Ligaspiel zwischen Celtic Glasgow und Kilmarnock kam es am Sonntag zu einem Eklat. Eine Schweigeminute zum britischen Remembrance Day musste nach gerade einmal zwölf Sekunden abgebrochen werden.

Der Grund: Ein Teil der Celtic-Fans protestierte lautstark gegen das Gedenken. Die Buh-Rufe waren so heftig, dass Schiedsrichter John Beaton die Schweigeminute vorzeitig beendete.

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Eigentlich sollte vor dem Anpfiff der Opfer der beiden Weltkriege und späterer militärischer Konflikte gedacht werden. Der Remembrance Day wird in Großbritannien jährlich am 11. November begangen. Die Tradition geht auf den 11. November 1918 zurück, damals traten die Waffenstillstandsverträge des Ersten Weltkriegs in Kraft. Zahlreiche Fußballklubs beteiligen sich traditionell an den Gedenkveranstaltungen.

Doch bei Celtic Glasgow ist das Thema seit Jahren umstritten. Der Verein wurde einst von irischen Einwanderern gegründet. Teile der Anhängerschaft stehen dem britischen Militär aufgrund dessen Rolle im Nordirlandkonflikt kritisch gegenüber.

Zwischen 1968 und 1998 kamen bei dem blutigen Konflikt rund 3.500 Menschen ums Leben.

TV-Sender dreht den Ton ab

Die Proteste gegen das Gedenken haben bei Celtic bereits eine längere Geschichte. In der Vergangenheit drehten sich Fans während der Schweigeminute demonstrativ vom Spielfeld weg, zeigten beleidigende Gesten oder warfen Tennisbälle auf den Rasen.

Auch diesmal blieb der Protest nicht ohne Folgen. Der vereinseigene Sender "Celtic TV" schaltete während der gestörten Schweigeminute den Ton der Übertragung ab.

Auffällig war zudem, dass auf den grün-weißen Trikots der Celtic-Spieler die traditionelle rote Mohnblume fehlte. Die sogenannte "Red Poppy" gilt in Großbritannien als Symbol des Gedenkens an gefallene Soldaten.

Sportlich ließ sich Celtic von den turbulenten Szenen nicht aus dem Konzept bringen. Dank eines Treffers von Liam Scales feierten die Schotten einen 1:0-Heimsieg gegen Kilmarnock und verteidigten damit ihre Tabellenführung.