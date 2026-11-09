i Kein Kane? Kurios! Reuters Gab es noch nie Fußball-Profis wählen Kane NICHT ins "Team des Jahres" Bitter für Harry Kane! Der Ballon-d’Or-Sieger fehlt im FIFPRO-Team des Jahres. Profis wählen Messi und Co., für den Bayern-Star reicht es knapp nicht. Von Sport Heute 09.11.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Den Ballon d’Or hat Harry Kane bereits gewonnen, im "FIFPRO-Team des Jahres" fehlt der Bayern-Torjäger aber! Erstmals seit Einführung der Auswahl im Jahr 2005 schaffte es der aktuelle Gewinner des Ballon d’Or nicht in die Mannschaft.

Die weltweite Spielergewerkschaft veröffentlichte am Montag das Ergebnis der Abstimmung, an der laut ihren Angaben 19.806 Profis teilnahmen. Im Angriff erhielten Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi und Lamine Yamal den Vorzug.

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Kane landete mit 27,6 Prozent der Stimmen unter den Angreifern auf Rang fünf. Auf den viertplatzierten Haaland fehlten dem Engländer lediglich 0,8 Prozentpunkte. Mbappe erhielt mit 46 Prozent die meisten Stimmen, Yamal kam auf 37,4 Prozent.

Für Messi stimmten 29,5 Prozent der Spieler. Der Argentinier steht erstmals seit 2023 wieder in der Auswahl – und bereits zum insgesamt 18. Mal.

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain stellt mit den Verteidigern Achraf Hakimi und Nuno Mendes sowie Mittelfeldspieler Vitinha drei Akteure. Jude Bellingham und Rodri komplettieren das Mittelfeld. Dazu kommen Pau Cubarsi in der Abwehr und Arsenal-Torhüter David Raya.

Für Kane fällt das Ergebnis wenige Wochen nach seinem Triumph beim Ballon d’Or ernüchternd aus. Der 33-Jährige hatte die Auszeichnung Ende Oktober mit 1.055 Punkten hauchdünn vor Mbappe mit 1.027 Punkten gewonnen. Yamal belegte Platz drei.

In der vergangenen Saison erzielte Kane 61 Tore für die Bayern und zwölf weitere für Englands Nationalteam. Sechs seiner Treffer für die "Three Lions" gelangen ihm bei der WM im Sommer.

Anders als beim FIFPRO-Team entschieden beim Ballon d’Or allerdings keine Spieler. Für die von "France Football" und der UEFA vergebene Auszeichnung war jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste stimmberechtigt.