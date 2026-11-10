i Ralf Rangnick in seiner gewohnten Rolle GEPA pictures Heute Training in Wien Rangnick schwört ÖFB-Team auf Millionen-Spiele ein Österreich will in der Nations League den Aufstieg fixieren. Ein Sieg am Samstag gegen Irland würde helfen. Ab Dienstag trainiert das Team in Wien. Von Sport Heute 10.11.2026, 06:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam bereitet sich ab heute im neuen ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt auf den Showdown in der Nations League vor. In den letzten beiden Spielen geht es am Samstag in Linz gegen Irland, anschließend im ungarischen Debrecen gegen Israel.

Mit einem Sieg im Heimspiel wäre Platz eins in der Gruppe und der Aufstieg in die Topliga A fixiert.

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"Am besten, wir schaffen es gleich vor ausverkauftem Haus in Linz. Der Gruppensieg wäre sportlich und wirtschaftlich wichtig", meint ÖFB-Boss Josef Pröll.

Finanziell spült Platz eins dem Verband zusätzlich zum Startgeld von 1,5 Millionen Euro weitere 1,5 Millionen in die Kassen. Ein Antreten in Liga A würde neben attraktiven Gegnern fix 2,25 Millionen bringen.

Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Seestadt. Drei Trainings sind bis Donnerstag angesetzt, danach übersiedelt der ÖFB-Tross nach Linz, wo am Freitag bereits in der Raiffeisen-Arena geübt wird.

Nach dem Spiel geht es zurück nach Wien – bereits am Sonntag wird im ÖFB-Campus um 12.30 Uhr wieder an der Form gefeilt. Am Montag folgt eine weitere Einheit, ehe es am Nachmittag Richtung Ungarn geht.

Am Dienstag erfolgt um 20.45 Uhr in Debrecen im Nagyerdei-Stadion der Anpfiff gegen Israel. Läuft alles nach Plan, steigt danach eine kleine Aufstiegsparty.