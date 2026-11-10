i Yusuf Demir und Petter Nosa Dahl GEPA pictures Starke Auftritte von Rapid-Ass Experte sicher: "Demir aus ÖFB-Team nicht wegzudenken" Yusuf Demir wurde für das Nationalteam nachnominiert, für Sky-Eperte Marko Stankovic eine überfällige Entscheidung. Von Sport Heute 10.11.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach mehr als fünf Jahren feiert Yusuf Demir sein Comeback im österreichischen Nationalteam! Der Rapid-Star wurde von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die kommenden Länderspiele nachnominiert. Für Sky-Experte Marko Stankovic kommt die Einberufung allerdings viel zu spät.

"Dass der von Haus aus nicht dabei ist, ist sowieso ein Wahnsinn", erklärt Stankovic im Podcast "Hamann & Stankovic". Besonders nach Rapids deutlichem Sieg gegen den WAC habe er sich über die ursprüngliche Nichtberücksichtigung gewundert. "Wenn man dem nur einmal zuschaut, dann weiß man: Das ist einer, der kann dir so einen Mehrwert geben, weil der spielt auch gegen den Ball intensiv", schwärmt der ehemalige ÖFB-Teamspieler.

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Stankovic traut dem 23-Jährigen sogar eine langfristige Schlüsselrolle im Nationalteam zu. "Ist ja nicht so, dass der nur kicken kann. Ich freue mich und bin felsenfest davon überzeugt, wenn der jetzt wieder einmal dabei ist, dass der nicht aus dem Team wegzudenken ist", stellt der Sky-Experte klar.

Auch Didi Hamann beschäftigt sich im Podcast mit der österreichischen Nationalmannschaft. Der ehemalige deutsche Teamspieler sieht vor allem im Spiel mit dem Ball Verbesserungsbedarf. "Sie müssen halt schauen, dass sie mal ein bisschen eine Struktur in ihr Spiel bringen", fordert Hamann. Zwar habe Österreich in den vergangenen Jahren gute Ergebnisse erzielt, angesichts der Qualität im Kader müsse spielerisch aber mehr möglich sein.

Besonders die Auftritte bei der Weltmeisterschaft hätten laut Hamann die Schwächen aufgezeigt. "Du musst in der Lage sein, wenn du konstant Erfolg haben willst, auf welchem Niveau auch immer, das Spiel mit Ball zu kontrollieren. Und das können sie nicht", kritisiert der 53-Jährige.

Ein technisch starker Spielmacher könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Hamann verweist auf Arsenal-Star Martin Ödegaard als Beispiel: "Wenn du einen Zehner hast, der immer anspielbar ist, so wie Ödegaard bei Arsenal: Da ändert sich oft das ganze Spiel." Mit Demir könnte Rangnick künftig eine zusätzliche spielerische Option zur Verfügung stehen.