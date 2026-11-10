i Felix Nmecha IMAGO/osnapix ÖFB-Star ist mit dabei Erneuter Homophobie-Wirbel um Sabitzer-Kollege Borussia-Dortmund-Star Felix Nmecha sorgt mit seinem Torjubel für Aufregung unter den Fans. Von Sport Heute 10.11.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Elversberg wurde Felix Nmecha zum Matchwinner. Doch nicht nur seine beiden Treffer sorgen für Gesprächsstoff. Auch der anschließende Torjubel des deutschen Nationalspielers löst Diskussionen aus.

Nach seinen Toren geht der 26-Jährige auf die Knie, nimmt eine imaginäre Krone von seinem Kopf und legt diese vor sich auf den Rasen. Hinter der Geste steckt eine religiöse Botschaft: Der gläubige Christ möchte damit symbolisch seinen Erfolg und seinen Heldenstatus Jesus Christus zuschreiben.

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Der Jubel steht zudem in Verbindung mit der christlichen Bewegung "Ballers in God" und deren Kampagne "The King's Return". Die Geste gilt als Markenzeichen des evangelikalen Netzwerks, das Nmecha unterstützt.

Allerdings steht die Organisation wegen ihrer religiösen und gesellschaftspolitischen Positionen in der Kritik. Gegenüber der deutschen "Bild" erklärt Diplom-Theologe Christoph Grotepass, dass die Bewegung in der Vergangenheit durch problematische Aussagen aufgefallen sei.

"Ballers in God ist in der Vergangenheit durch Äußerungen des Gründers und verschiedener Anhänger aufgefallen, die im Gegensatz zur gebotenen Toleranz stehen", so Grotepass. Die Aussagen stünden im Zusammenhang mit christlich-fundamentalistischen Positionen, die teilweise homophob und intolerant gegenüber anderen Weltanschauungen seien.

Für Nmecha ist es nicht das erste Mal, dass seine religiösen Botschaften für Diskussionen sorgen. Nun rückt sein Torjubel nach dem Doppelpack gegen Elversberg erneut in den Mittelpunkt.