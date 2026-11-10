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Dragovic: "Mit unseren Mitteln oben nichts zu suchen"

Austria-Sportchef Tomas Zorn sieht bei den Wienern "Top-6-Qualität", Routinier Aleksandar Dragovic spricht von "Abstiegskampf".
Von Sport Heute
10.11.2026, 08:31
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Die Austria holte mit dem 1:1 bei der WSG Tirol den ersten Punkt nach vier Pleiten, die sportliche Krise wurde dadurch aber nicht kleiner. Die Wiener sind Vorletzter, machten aus den ersten zwölf Spielen nur acht Zähler – violetter Negativrekord! Die Top-6-Plätze sind weit entfernt.

1:1! Austria kommt auch gegen die WSG nicht vom Fleck

Interimscoach Maximilian Uhlig hält nach drei Partien bei zwei Pleiten und einem Unentschieden. Bei dessen Bestellung vor zwei Wochen sprach Sportchef Tomas Zorn von einem Austria-Kader, der Top-6-Qualität hätte. Dem widersprach Abwehrboss Aleks Dragovic jetzt in aller Deutlichkeit.

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"Jeder der glaubt, in die Top 6 zu kommen, ist fehl am Platz. Wir sind im Abstiegskampf", sagte er. Der 35-Jährige verwies in diesem Zusammenhang auch auf die finanzielle Lage des Klubs. "Mit unseren Mitteln haben wir oben nichts zu suchen."

Uhlig will sich mit den Themen oberes Playoff und Abstiegskampf nicht beschäftigen. "Das interessiert mich nicht. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft in Form zu bringen. Es ist eine schwierige Situation, wir müssen uns alles erarbeiten."

red, 10.11.2026, 08:31
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