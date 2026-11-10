i Deniz Undav mit den Mini-Schienbeinschonern. Screenshot/GEPA Was ist das? Bundesliga-Star spielt mit Mini-Schienbeinschonern Deniz Undav sorgt mit seinen winzigen Schienbeinschonern für Staunen. Diese sind kaum größer als ein Stück Klebeband. Von Sport Heute 10.11.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Schienbeinschoner sind kaum größer als ein Stück Klebeband! Stuttgart-Stürmer Deniz Undav sorgt vor dem Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen mit seiner ungewöhnlichen Ausrüstung für großes Staunen.

Entdeckt wurden die winzigen Schoner von Sky-Reporter Philipp Hinze, der sich vor der Partie in der Kabine des VfB Stuttgart umsah. Während einige Profis auf klassische Modelle setzen, bevorzugen andere deutlich kleinere Varianten. Doch Undav stellt seine Teamkollegen dabei in den Schatten.

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"Es ist wohl nach meiner Info der kleinste Schienbeinschoner der Bundesliga. Kein Witz!", staunte Hinze, als er das Mini-Exemplar in die Kamera hielt. Trotz der ungewöhnlichen Größe sollen die Schoner von der Deutschen Fußball Liga (DFL) geprüft und zugelassen worden sein.

Im Profifußball greifen immer mehr Spieler zu besonders kleinen Schienbeinschonern. Diese sollen weniger stören und mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen. Allerdings gibt es auch Kritik, da die winzigen Modelle deutlich weniger Schutz bieten könnten.

Laut den Regeln des International Football Association Board (IFAB) sind Schienbeinschoner zwar verpflichtend, eine konkrete Mindestgröße ist jedoch nicht vorgeschrieben. Sie müssen lediglich aus geeignetem Material bestehen und angemessenen Schutz bieten. Für die richtige Größe sind die Spieler selbst verantwortlich.

Auch Manchester-United-Legende Wayne Rooney kritisierte die Mini-Schoner zuletzt. Nach einer Schienbeinverletzung von Benjamin Sesko spottete der Engländer: "Ich wette, er trägt auch diese kleinen, dummen Schienbeinschoner." Ob Sesko tatsächlich solche Modelle verwendet, ist allerdings nicht bekannt.