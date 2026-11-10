i Marco Friedl hat Länderspielpause. GEPA pictures Kritik an Rangnick Friedl über ÖFB-Aus: "Mit mir wurde nie kommuniziert" Marco Friedl fehlt im ÖFB-Kader für Irland und Israel. Der Werder-Kapitän vermisste den Austausch mit Teamchef Ralf Rangnick. Von Sport Heute 10.11.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Werder Bremen ist Marco Friedl als Kapitän gesetzt, im österreichischen Nationalteam muss er sich vorerst wieder mit einem Platz auf der Abrufliste begnügen. Für die letzten beiden Gruppenspiele gegen Irland und Israel verzichtet Teamchef Ralf Rangnick auf den 28-Jährigen im Kader.

Völlig überraschend kam die Entscheidung für Friedl nicht. "Es gab keinen Austausch. Ich war beim letzten Lehrgang schon wenig auf dem Platz, deswegen habe ich ein bisschen damit gerechnet", erklärte der Verteidiger gegenüber "Sky". "Aber es wurde mit mir nie kommuniziert."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Im Sommer war Friedl noch mit Österreich bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Auch in der vergangenen Länderspielpause gehörte er zum ÖFB-Aufgebot. Zum Einsatz kam er allerdings nur beim 3:1 gegen den Kosovo am 27. September.

Sein Klubtrainer Daniel Thioune ist über die Ausbootung verwundert. "Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Marco nicht zur Nationalmannschaft fährt. Er spielt im Verbund eine tolle Runde bisher. Er steht defensiv stark und sehr stabil", sagte der 52-Jährige. "Deswegen kam die Nichtnominierung ein wenig überraschend für mich."

In Bremen gehört Friedl zum Stammpersonal der Viererkette und stand in allen neun bisherigen Ligaspielen auf dem Platz. Seine Passquote liegt bei 90 Prozent, bei den gewonnenen Zweikämpfen kommt der Österreicher auf 43 Prozent.