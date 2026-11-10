i Arsene Wenger und Alex Ferguson. IMAGO/News Licensing Besser als Infantino? Trainer-Legende soll neuer FIFA-Präsident werden Die Trainer-Legende Arsene Wenger denkt darüber nach bei der FIFA-Präsidentenwahl anzutreten. Von Sport Heute 10.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bekommt FIFA-Präsident Gianni Infantino einen prominenten Herausforderer? Arsenal-Legende Arsène Wenger (77) denkt offenbar über eine Kandidatur für das höchste Amt im Weltfußball nach. Noch in dieser Woche könnte eine Entscheidung fallen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur und "The Athletic" berichten, wird in den kommenden Tagen mit einer Entscheidung des Franzosen gerechnet. Bis zum 18. November müssen sich mögliche Kandidaten für die FIFA-Präsidentschaftswahl anmelden. Gewählt wird am 18. März beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat.

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Besonders brisant: Wenger arbeitet seit 2019 selbst für den Weltverband. Als Direktor für globale Fußballförderung ist der ehemalige Arsenal-Trainer ein enger Mitarbeiter Infantinos. Zuletzt hatte der Franzose allerdings die umstrittenen WM-Investorenpläne des FIFA-Bosses kritisiert. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss", erklärte Wenger damals.

Vor allem innerhalb der UEFA gibt es Widerstand gegen Infantino. Kritiker um UEFA-Präsident Aleksandar Čeferin fordern eine Neuordnung der FIFA-Führung. Der Präsident soll künftig vor allem repräsentative Aufgaben übernehmen. Neben Wenger wurden zuletzt auch David Beckham und Luis Figo als mögliche Gegenkandidaten gehandelt.

Bislang haben neben Amtsinhaber Infantino nur der Japaner Kozo Tashima ihre Kandidatur angekündigt. Infantino strebt trotz anhaltender Kritik eine vierte Amtszeit an und kann auf breite Unterstützung aus Afrika, Asien und Südamerika zählen.

Sollte Wenger tatsächlich antreten, könnte es zu einem brisanten Duell zweier FIFA-Insider kommen. Öffentlich hat sich der 77-Jährige zu seinen möglichen Ambitionen bislang allerdings nicht geäußert.