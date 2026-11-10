i Bartosz Mazurek könnte den "Bullen" Millionen einbringen. IMAGO/FC Red Bull Salzburg Mega-Transfer winkt Briten bieten 30 Millionen Euro für Salzburg-Juwel Millionen-Poker um Salzburgs Bartosz Mazurek! Crystal Palace soll 30 Millionen Euro für den 19-Jährigen bieten. Auch Porto hat ihn im Visier. Von Sport Heute 10.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst im Sommer nach Salzburg gewechselt, jetzt schon auf dem Wunschzettel ausländischer Klubs! Bartosz Mazurek sorgt mit seinen Leistungen für Interesse. Für den 19-jährigen Mittelfeldspieler soll bereits ein Millionen-Angebot vorliegen.

Wie der polnische Sportjournalist Mateusz Borek berichtet, haben vor allem Crystal Palace und der FC Porto ein Auge auf den Youngster geworfen. Der Premier-League-Klub soll 30 Millionen Euro geboten haben.

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Damit steht eine Summe im Raum, die dem Fünffachen von Salzburgs damaliger Ablöse entspricht. Die "Bullen" hatten Mazurek erst im Juli für sechs Millionen Euro von Jagiellonia Białystok verpflichtet.

Seit seinem Wechsel absolvierte der Mittelfeldspieler 23 Pflichtspiele für die "Bullen" und entwickelte sich zum Leistungsträger. Seine starken Auftritte brachten ihm auch die erste Einberufung in den polnischen Nationalkader ein.

Polen trifft am Samstag in der Nations-League-Gruppe B4 auf Rumänien, am 17. November auf Schweden.