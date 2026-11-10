i Yanik Spalt (r.) IMAGO/Sportfoto Rudel "Genau dafür bilden wir aus" Stuttgart-Boss feiert seinen ÖFB-Shootingstar Spalt Österreichs nächstes Fußball-Juwel sorgt in Deutschland für Furore! Yanik Spalt (19) überzeugt beim VfB Stuttgart – der Sportboss schwärmt. Von Sport Heute 10.11.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Steiler Aufstieg für Yanik Spalt! Der 19-jährige Vorarlberger spielt sich beim VfB Stuttgart immer stärker ins Rampenlicht. Nach seinem Champions-League-Debüt gegen Galatasaray Istanbul durfte das ÖFB-Talent beim 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen erstmals in der Bundesliga-Startelf ran. Und auch dort hinterließ der Mittelfeldspieler einen starken Eindruck.

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Besonders Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zeigt sich begeistert. "Er hat vieles richtig gemacht, ist gut gestanden, hat Passwege geschlossen und wichtige Bälle gewonnen", lobt der 47-Jährige bei Sky. Sein Fazit: "Ein sehr unaufgeregter Auftritt. Auf dieser Position ist das ein Kompliment."

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Was den Stuttgart-Boss besonders beeindruckt, ist die Abgeklärtheit des jungen Österreichers. "Anspielbar sein wollen und tatsächlich Verantwortung übernehmen, sind zwei verschiedene Dinge. Yanik übernimmt sie", erklärt Wohlgemuth. "Diese Ruhe unter Druck gefällt uns."

Durch die Verletzung von Mittelfeldstratege Angelo Stiller könnten sich für Spalt nun weitere Einsatzmöglichkeiten ergeben. Beim VfB traut man dem 19-Jährigen jedenfalls zu, sich auch langfristig in der deutschen Bundesliga durchzusetzen. "Genau dafür bilden wir aus: Damit aus jungen Talenten Spieler werden, denen wir in der Bundesliga Verantwortung übertragen können", betont Wohlgemuth.

Der Sportvorstand will dem ÖFB-Juwel aber keinen unnötigen Druck machen. "Yanik bringt sportlich und persönlich sehr viel mit. Er bekommt die Zeit, die er braucht, um sich dauerhaft in unserer Mannschaft durchzusetzen. Das trauen wir ihm ausdrücklich zu." Für Spalt könnte der jüngste Höhenflug damit erst der Anfang sein.