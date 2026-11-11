i Christoph Baumgartner GEPA pictures Rückkehrer warnt "Wäre gefährlich!" ÖFB-Star spricht über Comeback Christoph Baumgartner ist zurück im ÖFB-Team! Nach fünf Monaten Verletzungspause glänzt der Leipzig-Star wieder, warnt aber vor einem großen Risiko. Von Sport Heute 11.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Verstärkung für Ralf Rangnick! Christoph Baumgartner steht vor seinem Comeback im österreichischen Nationalteam. Der 27-jährige Offensivspieler von RB Leipzig hat seine schwere Sehnenverletzung überstanden und könnte am Samstag gegen Irland in Linz sogar in der Startelf stehen. Für einen Einsatz über 90 Minuten fühlt sich der Niederösterreicher allerdings noch nicht bereit.

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"Ich bin körperlich sicher noch nicht bei 100 Prozent im Sinne von 90 Minuten spielen und drei Tage später wieder 90 Minuten spielen", erklärt Baumgartner am Dienstag am ÖFB-Campus in Wien. "Es wird noch ein bisschen brauchen, trotzdem fühle ich mich super." Der 58-fache Teamspieler will nach seiner langen Leidenszeit nichts überstürzen.

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Die Verletzung hatte sich Baumgartner am 1. Juni beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien zugezogen. Fünf Monate musste er pausieren, verpasste dadurch die Weltmeisterschaft und die ersten vier Nations-League-Partien. "Ich habe mir monatelang den Allerwertesten aufgerissen, um wieder fit zu werden. Da werde ich nicht in einen Bereich gehen, wo es unkoordiniert und gefährlich wird", stellt er klar.

Wie stark Baumgartner bereits wieder ist, zeigen seine jüngsten Auftritte für Leipzig. In sechs Bewerbsspielen seit seiner Rückkehr gelangen ihm vier Tore und ein Assist. "Dass es gleich so gut läuft, konnte man nicht erwarten. Ich habe es nicht einmal erhofft", freut sich der Offensivmann. Auch im ÖFB-Team soll er mit seiner Torgefahr und seinem Gespür für Pressing-Situationen wieder eine wichtige Rolle spielen.

Gerade das aggressive Anlaufen will Baumgartner weiterhin als Markenzeichen der Rangnick-Elf sehen. "Wir wären dumm, wenn wir das zur Seite schieben", betont er. Bei der WM habe der Mannschaft teilweise die Überzeugung gefehlt, zuletzt sei diese aber zurückgekehrt. Mit einem Sieg gegen Irland am Samstag könnte Österreich den Gruppensieg in der Nations League bereits vorzeitig fixieren.