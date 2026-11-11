Startseite Sport Fußball
Die Fans des FC Bayern.
Die Fans des FC Bayern.
IMAGO/Beautiful Sports International
"Sollten Rücksicht nehmen..."

Werden sie benachteiligt? Bayern-Fans sauer auf Liga

Die Ansetzung der letzten Heimspiele der Hinrunde sorgt bei den Fans des FC Bayern für ordentlich Unmut.
Von Sport Heute
11.11.2026, 07:42
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Dicke Luft beim FC Bayern! Die Ansetzung der letzten Heimspiele der Hinrunde sorgt bei den Fans des deutschen Rekordmeisters für ordentlich Unmut. Der Grund: Die Münchner müssen fast ausschließlich am Abend ran. Besonders Familien mit Kindern leiden unter den späten Anstoßzeiten.

Bernd Hofmann (77), Vorsitzender eines Bayern-Fanklubs, macht seinem Ärger gegenüber der "Bild" Luft: "Die DFL sollte anfangen, darauf Rücksicht zu nehmen und mehr Samstagnachmittag-Heimspiele ermöglichen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Tatsächlich finden die Bundesliga-Heimspiele gegen Köln (20. November), Paderborn (4. Dezember) und Werder Bremen (18. Dezember) allesamt am Freitagabend statt. Auch das Duell mit Leverkusen am 13. Jänner wird erst am Mittwochabend ausgetragen. Dazu kommen die Champions-League- und Pokalspiele gegen Slavia Prag und Hertha Berlin, die ebenfalls erst spät beginnen.

"Der FC Bayern ist ein großer, vor allem aber familienfreundlicher Verein. Darum sollte es auch gelingen, pro Saison mehr als ein oder zwei Samstagnachmittags-Heimspiele hinzubekommen", fordert Hofmann. Besonders für Eltern mit Kindern seien die zahlreichen Abendspiele ein Problem.

    Im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Klubs hat Bayern in der Hinrunde die wenigsten Heimspiele am Samstagnachmittag. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Die nächste Chance auf einen familienfreundlichen Anpfiff gibt es erst am 30. Jänner gegen Schalke. Die genaue Anstoßzeit steht allerdings noch nicht fest.

    red, 11.11.2026, 07:42
    Mehr zum Thema
    FC Bayern München 1. FC Köln Bayer Leverkusen SV Werder Bremen

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    SC Paderborn 07 Hertha BSC Bundesliga Fussball Kinderbetreuung
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote