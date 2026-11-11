i Die Fans des FC Bayern. IMAGO/Beautiful Sports International "Sollten Rücksicht nehmen..." Werden sie benachteiligt? Bayern-Fans sauer auf Liga Die Ansetzung der letzten Heimspiele der Hinrunde sorgt bei den Fans des FC Bayern für ordentlich Unmut. Von Sport Heute 11.11.2026, 07:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft beim FC Bayern! Die Ansetzung der letzten Heimspiele der Hinrunde sorgt bei den Fans des deutschen Rekordmeisters für ordentlich Unmut. Der Grund: Die Münchner müssen fast ausschließlich am Abend ran. Besonders Familien mit Kindern leiden unter den späten Anstoßzeiten.

Bernd Hofmann (77), Vorsitzender eines Bayern-Fanklubs, macht seinem Ärger gegenüber der "Bild" Luft: "Die DFL sollte anfangen, darauf Rücksicht zu nehmen und mehr Samstagnachmittag-Heimspiele ermöglichen."

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Tatsächlich finden die Bundesliga-Heimspiele gegen Köln (20. November), Paderborn (4. Dezember) und Werder Bremen (18. Dezember) allesamt am Freitagabend statt. Auch das Duell mit Leverkusen am 13. Jänner wird erst am Mittwochabend ausgetragen. Dazu kommen die Champions-League- und Pokalspiele gegen Slavia Prag und Hertha Berlin, die ebenfalls erst spät beginnen.

"Der FC Bayern ist ein großer, vor allem aber familienfreundlicher Verein. Darum sollte es auch gelingen, pro Saison mehr als ein oder zwei Samstagnachmittags-Heimspiele hinzubekommen", fordert Hofmann. Besonders für Eltern mit Kindern seien die zahlreichen Abendspiele ein Problem.

Im Vergleich zu den anderen Bundesliga-Klubs hat Bayern in der Hinrunde die wenigsten Heimspiele am Samstagnachmittag. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Die nächste Chance auf einen familienfreundlichen Anpfiff gibt es erst am 30. Jänner gegen Schalke. Die genaue Anstoßzeit steht allerdings noch nicht fest.