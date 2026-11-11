i Thomas Müller und seine neue Freundin. Imago/Instagram "Big smile" Elf Jahre jünger! Müller zeigt sich mit neuer Freundin In einem Posting auf Instagram zeigt Thomas Müller erstmalig seine neue Freundin Eve Rose Bitbol. Von Sport Heute 11.11.2026, 08:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Thomas Müller (37) macht seine neue Liebe jetzt auch auf Instagram öffentlich! Der ehemalige Bayern-Star veröffentlichte erstmals ein gemeinsames Foto mit einer Frau, bei der es sich offenbar um seine neue Freundin Eve Rose Bitbol (26) handelt.

Unter dem Motto "Big smile" (großes Lächeln) teilte der Weltmeister von 2014 mehrere Fotos und Videos aus seinem Privatleben. Auf einem der Schnappschüsse steht Müller mit einer jungen Frau auf einem Gehsteig und umarmt sie liebevoll von hinten. Die Gesichter der beiden sind nicht zu erkennen, laut "Bild" dürfte es sich bei der Frau aber um Bitbol handeln.

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Bereits Ende Juli hatte die deutsche Zeitung über die neue Beziehung des 131-fachen DFB-Teamspielers berichtet. Beim Oktoberfest zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dort verbrachten die beiden einen Abend mit Ex-Bayern-Star Mats Hummels und dessen Freundin Nicola Cavanis. Wenig später folgte ein gemeinsames Doppel-Date in einem Pariser Luxusrestaurant.

Bitbol stammt aus Frankreich, studierte an der renommierten ESSEC Business School und arbeitet mittlerweile in der Finanzbranche. Die 26-Jährige besuchte bereits mehrere Spiele von Müllers aktuellem Verein, den Vancouver Whitecaps. Ansonsten hält sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Erst Anfang Juni hatte Müller die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Lisa öffentlich gemacht. Im Sommer 2025 wechselte der ehemalige Bayern-Profi nach Kanada in die MLS. Dort genießt er mittlerweile ebenfalls große Beliebtheit. In der aktuellen Trikotverkaufsrangliste der Liga liegt der Deutsche hinter Lionel Messi und Heung-min Son auf dem dritten Platz.