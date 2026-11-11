i Julia Scheib bei Willkommen Österreich. Screenshot ORF Schlagfertiger Auftritt im ORF ÖSV-Ass Scheib gesteht: "Hauptsoch‘ vor di Deitschn“ Ski-Star Julia Scheib sorgte bei "Willkommen Österreich" für zahlreiche Lacher! Die Steirerin zeigte sich von ihrer schlagfertigen Seite. Von Sport Heute 11.11.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Julia Scheib war zu Gast in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" und zeigte sich dabei von ihrer sympathischsten und schlagfertigsten Seite. Die fünffache Weltcupsiegerin und amtierende Riesentorlauf-Weltcupsiegerin sprach bei Stermann und Grissemann über ihren Antrieb und ihren Sturz im ersten Rennen in Sölden.

Angesprochen auf ihren Sturz in Sölden, sagt Scheib schlagfertig: "Ich bin auf der Piste abgestürzt, so geht's euch abseits der Skipiste öfter." Danach führt sie weiter aus: "Es war mein erstes Gefühl, dass ich mit dem Handschuh hängen geblieben bin, bin aber am Innenski hängen geblieben."

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Warum fährt sie "nur" Riesentorlauf und startet jetzt auch langsam im Super-G durch? Auch darauf hat Scheib eine sehr lustige Antwort parat: "Egal, welche Disziplin, man gibt sehr viel dafür, und am Ende des Tages ist es dann so: Hauptsoch’ vor di Deitschn."

Die Tatsache, dass sie nur in zwei Disziplinen an den Start geht, ist auch der Hauptgrund, warum es für den Gesamtweltcup aus ihrer Sicht nicht reichen wird: "Momentan nicht, da fehlt mir eine Disziplin. Aufgrund der Verletzung habe ich viele Speedtage verpasst und musste mich auf eine Disziplin konzentrieren. Das fehlt mir jetzt."

Im Brotberuf ist die 28-jährige Steirerin Polizistin. Bei ihrem ersten Einsatz passierte etwas Kurioses: "Bei meinem ersten Einsatz haben wir eine Kuh einfangen müssen und wussten nicht, wem sie gehört. Wir haben dann drei, vier Stunden gesucht, wem sie gehört. Wir haben sie dann mit dem Lasso eingefangen."

Feierbiest Scheib? Unter der Saison eher weniger, aber wenn der Moment passt, dann schon, wie sie erklärt: "Die richtigen Ereignisse muss man schon feiern. Unter der Saison muss man sich schon zügeln, aber am Ende der Saison hat es dann gut gepasst."