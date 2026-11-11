i Lindsey Vonn gibt nach der Operation ein Update Reuters, Instagram Neunte Operation Vonn zeigt Schrauben: "Ganze Sch… aus meinem Bein" Aufatmen bei Ski-Queen Lindsey Vonn! Die 42-Jährige hat ihre neunte Operation überstanden. Auf Instagram gibt sie Einblicke. Von Sport Heute 11.11.2026, 17:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erleichterung bei Lindsey Vonn! Die US-amerikanische Ski-Legende hat ihre mittlerweile neunte Operation hinter sich gebracht und meldet sich mit guten Nachrichten bei ihren Fans. "Eingriff gut verlaufen. Ich melde mich bald mit einem Update", schreibt die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Die dramatischen Bilder der Vonn-Rettung i ?

Dabei gewährt Vonn auch einen ungewöhnlichen Einblick in ihre Behandlung. Auf Instagram präsentiert die vierfache Gesamtweltcupsiegerin zahlreiche Platten und Schrauben, die bei dem Eingriff aus ihrem Körper entfernt wurden. Die Metallteile waren nach ihren schweren Verletzungen eingesetzt worden.

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Vor der Operation hatte sich Vonn noch sichtlich angespannt gezeigt. "Das wird meine neunte Operation sein. Ich bin tatsächlich ziemlich nervös", gestand die Ski-Queen wenige Tage zuvor in einem Video. Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, dass der Eingriff gut verlaufen ist.

Hinter der US-Amerikanerin liegt eine lange Leidenszeit. Bei den Olympischen Spielen im Februar in Cortina d’Ampezzo war Vonn schwer gestürzt und hatte sich einen komplexen Bruch des linken Schienbeins zugezogen. Seither musste sie sich mehreren Operationen unterziehen.

Aufgeben kommt für die ehemalige Speed-Spezialistin dennoch nicht infrage. Vonn hat bereits angekündigt, auf jeden Fall wieder Ski fahren zu wollen. Ob sie auch noch einmal im Weltcup an den Start gehen wird, ist allerdings offen. Zunächst steht die weitere Genesung im Mittelpunkt – ein ausführlicheres Gesundheits-Update soll bald folgen.