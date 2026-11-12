i Steve Witkoff und Jared Kushner wurden vom russischen Sondergesandten Kirill Dmitrijew empfangen. X US-Verhandler in Moskau "Sie bringen etwas mit" – kryptische Kreml-Ankündigung Trumps Unterhändler sind am Donnerstag in Moskau gelandet. Vor dem Treffen mit Putin sorgt eine rätselhafte Aussage des Kremls für Aufsehen. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sind am Donnerstag (12. November) in Moskau eingetroffen. Am Flughafen Wnukowo wurden die beiden Vertrauten von US-Präsident Donald Trump vom russischen Sondergesandten Kirill Dmitrijew empfangen. Anschließend verließ die Delegation in einem Konvoi den Flughafen. Noch am Vormittag sollen die Amerikaner mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammentreffen.

Im Mittelpunkt stehen die jüngsten Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges. Am Dienstag und Mittwoch hatten Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi über mögliche Schritte in Richtung Frieden beraten. Nun sollen die Ergebnisse direkt mit Putin besprochen werden.

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"Aber sie bringen etwas mit"

Für Aufsehen sorgt dabei eine kryptische Aussage aus dem Kreml. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hatte bereits am Mittwoch gegenüber der russischen Zeitung Kommersant angedeutet, dass die Amerikaner nicht mit leeren Händen nach Moskau kommen. "Wir kennen die Ergebnisse der Verhandlungen in Abu Dhabi noch nicht. Aber sie bringen etwas mit", erklärte Uschakow.

Was genau Witkoff und Kushner im Gepäck haben, ließ der Kreml-Berater offen. Klar ist allerdings, dass die Amerikaner bei den Gesprächen in Abu Dhabi zumindest gewisse Fortschritte sehen.

Kushner sprach nach den Verhandlungen von neuen Möglichkeiten, bei mehreren offenen Fragen voranzukommen. Die Gespräche seien zwar schwierig, aber inhaltlich sehr intensiv gewesen.

Amerikaner wollen Europäer an den Tisch holen

Ein wichtiges Thema beim Treffen mit Putin dürfte die künftige Beteiligung Europas an den Friedensgesprächen sein. Die USA wollen erreichen, dass auch europäische Staaten direkt in die Verhandlungen eingebunden werden. Moskau hatte sich dagegen bisher gesperrt.

Daneben geht es um humanitäre Fragen und einen möglichen großen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. In Abu Dhabi hatten sich beide Seiten grundsätzlich auf einen weiteren Austausch verständigt. Einzelheiten müssen allerdings noch geklärt werden.

Nach Putin geht es direkt zu Selenski

Nach ihrem Besuch in Moskau wartet auf die US-Unterhändler bereits das nächste wichtige Treffen. Witkoff und Kushner wollen nach Dublin weiterreisen, um dort den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski über die Ergebnisse ihrer Gespräche mit Putin zu informieren.

Selenski hält sich bereits in der irischen Hauptstadt auf, wo am Donnerstag zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft zusammenkommen.

"Danach fliegen wir nach Dublin, um Präsident Selenski über die Gespräche zu informieren und einige der Ideen weiterzuentwickeln, die wir heute erarbeitet haben", kündigte Kushner nach den Verhandlungen in Abu Dhabi an.

Ob die diplomatische Pendelmission tatsächlich Bewegung in die festgefahrenen Friedensverhandlungen bringt, bleibt offen. Eine direkte Begegnung zwischen Putin und Selenski ist vorerst nicht geplant. Russland verlangt dafür weitere Fortschritte bei den Verhandlungen.