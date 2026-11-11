i Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff wollen nach Moskau weiterreisen. REUTERS/Rula Rouhana Nach Abu-Dhabi-Gipfel US-Verhandler reisen direkt zu Putin nach Moskau Nach den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi steht das nächste Treffen bevor: Zwei US-Gesandte wollen am Donnerstag mit Wladimir Putin verhandeln. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in Abu Dhabi kommt Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges. Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff wollen offenbar bereits am Donnerstag (12. November) nach Moskau reisen, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen.

Das kündigte Kushner am Mittwoch nach Abschluss der trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Ein Treffen mit Putin könnte nach seinen Angaben dazu beitragen, die bisherigen Fortschritte weiter auszubauen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Durchbruch bei Gefangenenaustausch

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi wurde offenbar bereits eine wichtige Einigung erzielt. Russland und die Ukraine verständigten sich grundsätzlich auf einen groß angelegten Gefangenenaustausch. Demnach sollen mindestens 1.000 ukrainische gegen 1.000 russische Gefangene ausgetauscht werden.

Die genauen Bedingungen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Bereits am Dienstag hatten die Delegationen rund vier Stunden miteinander verhandelt. Am Mittwoch folgte eine weitere Gesprächsrunde, die nach unterschiedlichen Angaben rund eineinhalb bis zwei Stunden dauerte.

Kushner bezeichnete den zweiten Verhandlungstag als schwierig, aber bedeutsam. Alle wichtigen Fragen seien angesprochen worden, zudem habe es einen guten Meinungsaustausch gegeben.

Russland fordert neue Sicherheitsordnung

Im Mittelpunkt der Gespräche stand die künftige Sicherheitsarchitektur Europas. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski erklärte nach dem Treffen, dass nach einem Ende des Ukraine-Krieges ein neues Sicherheitssystem geschaffen werden müsse.

Dieses müsse modern und gerecht sein und dürfe keinem einzelnen Staat schaden, betonte der Putin-Berater. Das bisherige europäische Sicherheitssystem habe aus russischer Sicht nicht ausreichend funktioniert.

Neben Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Europa wurden auch russische Forderungen, humanitäre Fragen sowie der Wiederaufbau der Ukraine besprochen.

Nach Putin soll Selenskyj folgen

Die diplomatische Offensive der USA soll nach dem geplanten Treffen in Moskau weitergehen. Anschließend wollen die amerikanischen Unterhändler nach Dublin reisen, um mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen.

i ?

Auch europäische Vertreter sind inzwischen in Abu Dhabi eingetroffen. Sie nahmen allerdings nicht direkt an den trilateralen Gesprächen teil. Nach Abschluss der russisch-ukrainischen Verhandlungen begann eine gesonderte Gesprächsrunde mit europäischen Vertretern.

Ob die neue Verhandlungsrunde tatsächlich zu einem Durchbruch bei den Friedensbemühungen führt, bleibt offen. Eine endgültige Vereinbarung über ein Ende des Krieges gibt es weiterhin nicht.

Schlusspunkt: Für Putin könnte es bereits am Donnerstag ernst werden. Dann wollen die beiden Trump-Vertrauten persönlich in Moskau ausloten, wie weit Russland bei einem möglichen Friedensabkommen tatsächlich gehen würde.