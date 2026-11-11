i Dichte Rauchwolken über St. Petersburg nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf Infrastrukturanlagen am 3. Juni 2026 (Archivbild) Reuters Bei St. Petersburg Ukraine greift mit 627 Drohnen an: Ostseehafen brennt Massive Attacke auf Russland: Laut Moskau wurden 627 Drohnen abgefangen. Ein wichtiger Ölhafen steht in Flammen, zwei Menschen starben. Von Nick Wolfinger 11.11.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ukraine hat Russland in der Nacht auf Mittwoch mit einer gewaltigen Drohnenwelle angegriffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden innerhalb weniger Stunden insgesamt 627 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Augenzeugen berichten jedoch von zahlreichen Einschlägen.

Besonders heftig traf es die Region rund um St. Petersburg. Im strategisch wichtigen Ostseehafen Ust-Luga brach ein Feuer aus. Mehrere Menschen wurden verletzt, zwei Menschen kamen ums Leben. Auch der internationale Flugverkehr war betroffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

150 Drohnen bei St. Petersburg abgefangen

Besonders massiv war der Angriff auf die Region Leningrad, die St. Petersburg umgibt. Nach Angaben von Gouverneur Alexander Drosdenko wurden dort allein rund 150 Drohnen abgeschossen. Nach Berechnungen der russischen Nachrichtenagentur TASS war es der größte Drohnenangriff auf die Region in diesem Jahr.

Trotz der russischen Luftabwehr erreichten mehrere Drohnen offenbar ihr Ziel. Im Hafen von Ust-Luga schlugen nach Angaben des Gouverneurs mehrere Flugkörper ein und lösten einen Brand aus. Drei Hafenarbeiter wurden verletzt. Ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.

Zusätzlich fiel in Ust-Luga eine Umspannstation aus. Über das genaue Ausmaß der Schäden an den Hafenanlagen war zunächst nichts bekannt.

Wichtiger Ölhafen steht in Flammen

Der Angriff trifft Russland an einer empfindlichen Stelle. Ust-Luga liegt an der Ostsee, unweit der Grenze zu Estland, und zählt zu den wichtigsten Exporthäfen des Landes. Über die Anlagen werden unter anderem Erdöl, Erdölprodukte und Getreide verschifft.

Damit spielt der Hafen auch für Russlands Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Die Ukraine greift seit längerer Zeit gezielt russische Energieanlagen und Raffinerien an, um die wirtschaftlichen Grundlagen der russischen Kriegsführung zu schwächen.

Ob bei der jüngsten Attacke tatsächlich Öltanks oder Verladeanlagen beschädigt wurden, ist noch unklar. Bestätigt wurde von den örtlichen Behörden zunächst ein Brand im Hafengebiet, was auch auf Videos zu erkennen ist.

Zwei Tote nach Drohnenangriff auf Wohnhaus

Auch in der westrussischen Region Smolensk hatte die Angriffswelle tödliche Folgen. In der Stadt Jarzewo geriet ein mehrstöckiges Wohnhaus in Brand, nachdem nach Angaben von Gouverneur Wassili Anochin Drohnentrümmer auf das Gebäude gefallen waren.

Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Einsatzkräfte brachten Bewohner in Sicherheit und retteten zehn Menschen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Für die Betroffenen wurde eine Notunterkunft eingerichtet.

Drohnenalarm reicht bis ins Baltikum

Die Auswirkungen der Angriffswelle waren weit über Russland hinaus zu spüren. Estland, Lettland und Litauen warnten vor einer möglichen Bedrohung durch Drohnen. In Estland wurden auch NATO-Kampfjets alarmiert – "Heute" berichtet.

Finnland verhängte vorübergehende Einschränkungen für Teile des Luft- und Seeverkehrs. Zwei Passagiermaschinen, die aus Istanbul und Hurghada nach St. Petersburg unterwegs waren, mussten wegen der Sicherheitsmaßnahmen nach Helsinki ausweichen.

Am Flughafen Pulkowo in St. Petersburg kam der Betrieb zeitweise zum Erliegen. Mindestens 42 Flüge verspäteten sich, mehrere Verbindungen wurden gestrichen.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders brisant: Erst am Montag war die russische Ölraffinerie Kirischi in derselben Region von einer Drohne getroffen worden. Nur zwei Tage später steht nun auch der wichtige Ostseehafen Ust-Luga im Mittelpunkt eines massiven Angriffs. Selbst die von Moskau gemeldeten 627 Abschüsse konnten schwere Folgen nicht verhindern.