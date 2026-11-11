i Mehr als 60 Prozent der befragten Bundeswehr-Soldatinnen sollen sexuell belästigt worden sein. IMAGO/ Sechs von zehn Soldatinnen Studie deckt sexuelle Belästigung bei Bundeswehr auf Mehr als 60 Prozent der befragten Bundeswehr-Soldatinnen sollen sexuell belästigt worden sein. Nun werden Konsequenzen gefordert. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sexuelle Belästigung ist für viele Frauen in der deutschen Bundeswehr offenbar Teil des Dienstalltags. Laut einer Dunkelfeldstudie sollen mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen während ihrer Zeit beim Militär entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Darüber berichtet der "Spiegel", dem erste Zahlen aus der Untersuchung vorliegen.

Die Ergebnisse sollen am Mittwoch offiziell präsentiert werden. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich dazu äußern, zudem wird die Untersuchung im Verteidigungsausschuss des Bundestages behandelt.

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Grüne verlangen Konsequenzen

Die Grünen-Sicherheitspolitikerin Sara Nanni sieht dringenden Handlungsbedarf. Betroffene Soldatinnen müssten die Möglichkeit bekommen, Vorfälle unabhängig von ihren Vorgesetzten zu melden. Dafür fordert sie eine "externe Meldestelle".

Im ZDF-"Morgenmagazin" sprach Nanni auch über verbale Übergriffe: "Ich glaube, die wenigsten Frauen können eine Woche hinter sich lassen, ohne einen Spruch zu bekommen, der auch eine Form von sexualisierter verbaler Gewalt ist".

Ein weiteres Problem sei der enge Zusammenhalt innerhalb der Truppe. Dieser könne es Opfern erschweren, sich gegen Übergriffe zu wehren. Dass die Untersuchung Frauen vom Eintritt in die Bundeswehr abhalten könnte, glaubt Nanni allerdings nicht.

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Ermittlungen gegen zehn Personen

Für Schlagzeilen sorgten zuletzt auch schwere Anschuldigungen im Sanitätsregiment 1 in Weißenfels (Sachsen-Anhalt). Dort stehen unter anderem mutmaßlicher Drogenhandel, Drohungen und sexuelles Fehlverhalten durch Vorgesetzte im Raum.

Nach Angaben der Bundeswehr sind zehn Personen von den Vorwürfen betroffen. In fünf Fällen wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Pistorius hat eine Aufklärung zugesichert.