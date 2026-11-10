i Dem US-Soldaten werden mögliche Verstöße gegen zwei Abschnitte des britischen National Security Act von 2023 vorgeworfen. REUTERS/Kuba Stezycki Festnahme in England US-Soldat soll Kreml-Spion in Nato-Kaserne gewesen sein Ein 41-jähriger US-Soldat wurde in England festgenommen. Er soll einen russischen Geheimdienst unterstützt haben. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein US-Militärangehöriger ist in England wegen des Verdachts auf Spionage für Russland festgenommen worden. Der 41-Jährige soll einen ausländischen Geheimdienst unterstützt und möglicherweise geheime Informationen beschafft oder weitergegeben haben. Die britischen Behörden ermitteln gemeinsam mit dem FBI und dem US-Militär.

Festgenommen wurde der Mann am Dienstag in der Nähe von Gloucester im Südwesten Englands. Die Metropolitan Police bestätigte, dass sich die Vorwürfe auf Russland beziehen. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam in London. Die Ermittler durchsuchten außerdem zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire.

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Dem US-Soldaten werden mögliche Verstöße gegen zwei Abschnitte des britischen National Security Act von 2023 vorgeworfen. Dabei geht es um die Beschaffung oder Weitergabe geschützter Informationen sowie um die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes. Eine Anklage oder Verurteilung liegt bislang nicht vor.

Soldat soll in Nato-Kaserne stationiert gewesen sein

Nach Informationen der BBC war der Mann in einer Kaserne stationiert, die als Hauptquartier des Allied Rapid Reaction Corps der Nato dient. Die multinationale Einheit ist für die Führung von Nato-Einsätzen vorgesehen. Ob der Verdächtige tatsächlich Zugang zu bestimmten geheimen Informationen hatte und welche Inhalte er möglicherweise weitergegeben haben soll, ist bisher nicht bekannt.

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Die britische Anti-Terror-Polizei arbeitet bei den Ermittlungen eng mit US-Behörden, dem FBI und dem US-Militär zusammen. FBI-Direktor Kash Patel bezeichnete die Festnahme als wichtigen Schritt. Die Spionagevorwürfe seien für die USA und ihre Verbündeten von größter Sorge.

Auch Brigadegeneral Sean Stinchon vom US-Heeresgeheimdienst äußerte sich. Das mutmaßliche Verhalten eines Soldaten, dem sensible Informationen anvertraut worden seien, zeige, dass Bedrohungen durch Personen aus den eigenen Reihen real seien.

Polizei sieht keinen Zusammenhang mit Iran-Ermittlungen

Die Festnahme erfolgte kurz nachdem die USA Tankflugzeuge von einem britischen Luftwaffenstützpunkt abgezogen hatten. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" verließen die Maschinen am Montag den Stützpunkt RAF Mildenhall wegen einer Bedrohung durch den Iran.

Die britische Polizei betonte allerdings, dass die Festnahme des US-Soldaten nicht mit anderen laufenden Ermittlungen der Terrorismusbekämpfung zusammenhänge. Auch zu den konkreten Hintergründen des mutmaßlichen Spionageversuchs gibt es bislang keine näheren Angaben. Die Ermittlungen dauern an.