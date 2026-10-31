i US-Präsident Donald Trump schmiss eine Halloween-Party. REUTERS Rätsel um Kostüm Halloween-Schock! Bub steht in Russen-Uniform vor Trump Ein Bub in russischer Militäruniform sorgte bei Trumps Halloween-Party für Rätsel. Auch ein Tiefflug der Präsidentenmaschine löste Aufregung aus. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 13:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Barbie, Batman, ein Dinosaurier, amerikanische Gründerväter und ein russischer Soldat? Bei einer Halloween-Veranstaltung von US-Präsident Donald Trump beim Weißen Haus sorgte ein kleiner Bub für Aufsehen und Irritation bei einigen Gästen.

Laut der "New York Post" nahmen rund 6000 Menschen an dem Event teil bei dem der US-Präsident Süßigkeiten an Kinder in Kostümen verteilte. Darunter auch ein Bub, der russische Militäruniform samt Militärmütze im Stil des Wappens der UdSSR. Begleitet wurde er von einem Mädchen, welches ein Kleid trug, das wie ein traditioneller russischer Sarafan aussah.

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User rätseln

Trump schien sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Er begrüßte die Kinder freundlich und gab ihnen Süßigkeiten. Inzwischen rätselt jedoch das Internet, was hinter dem Kostüm des Buben steckte.

Das Kostüm sorgte für Aufsehen. REUTERS

Während manche User Russenpropaganda vermuten, wiesen andere darauf hin, dass auch Diplomatenkinder zur Halloween-Party gekommen sein könnten. Wie das Weiße Haus auf seiner Webseite mitteilte, hatte sich die Veranstaltung an Familien von Militärangehörigen, Strafverfolgungsbeamten, Pflegefamilien und Regierungsangestellten gerichtet.

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Flug-Show von Präsidentenmaschine

Trump hatte für die Feier auch eine Show organisiert. So flog das Präsidentenflugzeug über das Weiße Haus. Dies dürfte einigen Bewohnern in Washington nicht gefallen haben. Laut einigen Medien hatten sich manche Bewohner vor dem Tiefflug erschreckt.

Der Überflug sei erst 15 Minuten zuvor angekündigt worden. Seitens der Flugaufsichtsbehörde FAA wurde bestätigt, dass das Manöver mit ihr abgestimmt gewesen sei. Am nahegelegenen National Airport musste der Betrieb daher kurzzeitig pausiert werden.