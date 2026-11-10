i Zahlreiche Polizeikräfte standen im Einsatz. APA-Images / dpa / Daniel Bockwoldt Schüsse in Hamburg Drei Leichen, zwei Verletzte – Details schockieren alle Ein Familiendrama nahm ein blutiges Ende: Ein Mann schoss in Hamburg auf zwei Menschen. Zuvor soll er seine Frau und deren Vater getötet haben. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Hamburger HafenCity fielen am Dienstagmorgen Schüsse nahe der Elbphilharmonie. Ein Mann und eine Frau erlitten dabei Verletzungen und wurden ins Spital gebracht. Vom Angreifer fehlte zunächst jede Spur.

Später fanden die Ermittler seine Leiche in einem Hotelzimmer in der Elbphilharmonie. Der Mann (68) habe sich offenbar das Leben genommen. Über seine Personalien konnten die Ermittler herausfinden, dass der Verdächtige mit einem weiteren Verbrechen Hunderte Kilometer entfernt in Verbindung stehen soll.

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Ein Opfer in Lebensgefahr

Wie "Welt" berichtet, wurden an seiner Adresse in Eningen unter Achalm (Baden-Württemberg) die Leichen seiner Frau (65) und seines Schwiegervaters (90) gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass das Motiv für die Bluttat im familiären Bereich liegen könnte.

Bei den Personen, die der Mann in Hamburg angeschossen haben soll, handelt es sich um eine Frau (39) und einen Mann (40). Während der Zustand des Mannes stabil sei, schwebe die 39-Jährige noch in Lebensgefahr.

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Im Zuge des Großeinsatzes musste auch die Hamburger Elbphilharmonie gegen die Mittagszeit teils evakuiert werden. Auch Spezialkräfte der Polizei waren vor Ort. Des Weiteren wurde ein Dekontaminationscontainer aufgestellt, da man gefährliche Stoffe bei dem Verdächtigen vermutete. Dies habe sich nicht bestätigt.