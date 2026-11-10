i Burlesque-Star Eve Champagne heizte den Besuchern bei der Eröffnung des "Santa Pauli"-Weihnachtsmarkts auf der Hamburger Reeperbahn ordentlich ein. Archivbild vom 11. November 2024 (Archivbild) APA-Images / dpa / Marcus Brandt Stripshow statt stille Nacht Auf diesem Adventmarkt lassen Engerl die Hüllen fallen Auf Hamburgs Reeperbahn gehen die Weihnachtsengerl auf Tuchfühlung. Beim Adventmarkt "Santa Pauli" wird es heuer wieder ziemlich unheilig. Von Nick Wolfinger 10.11.2026, 17:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stille Nacht? Von wegen! Während anderswo brav Weihnachtslieder gesungen und Kekse genascht werden, fallen auf Hamburgs berüchtigter Reeperbahn die Hüllen.

Beim wohl schärfsten Weihnachtsmarkt der Welt wird die Adventzeit zur ziemlich heißen Angelegenheit. Und das liegt nicht nur am Glühwein: Mit Stripshows und jeder Menge nackter Haut wird den Besuchern eingeheizt.

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Seit 9. November verwandelt sich der Spielbudenplatz im Hamburger Rotlichtviertel wieder in "Santa Pauli". Bis 23. Dezember wird hier gefeiert, getanzt und ausgezogen. Und das ganz offiziell unter dem Motto "Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt".

Hier lassen nicht nur die Engerl die Hüllen fallen

Statt Krippenspiel gibt's Stripshows, statt andächtiger Weihnachtsmusik ordentlich Rock, Ska und Metal. Von Donnerstag bis Samstag sorgen erotische Tanz- und Stripshows für prickelnde Momente. Auf der Bühne wird damit nicht nur dem Christkind warm ums Herz.

Schon bei der Eröffnung am Montag ging es heiß her: Die Dragon Dollz und Juicy Boys heizten mit Strip- und Feuershows ein. Dazu gab's Zauberkunst und ein Bühnenprogramm, das mit dem traditionellen Adventzauber ungefähr so viel gemeinsam hat wie die Reeperbahn mit einem Kloster.

Glühwein mit schmutzigen Gedanken

Auch beim Trinken bleibt man auf St. Pauli seinem Ruf treu. Auf dem beheizten Winterdeck warten Getränkekreationen mit Namen wie "Bordsteinschwalbe" oder "Nussknacker". Letzterer dürfte hier wohl eine ganz andere Bedeutung haben als im klassischen Weihnachtsmärchen.

Wer es lieber bunt mag, kann montags sogar pink-glitzernden Einhornglühwein bestellen. Dazu gibt's deftige Schmankerl, süße Naschereien und Geschenkideen, die unter dem Christbaum womöglich für hochgezogene Augenbrauen sorgen.

Eintritt frei, Anstand freiwillig

Das Beste am frivolen Adventvergnügen: Der Eintritt ist kostenlos. Geöffnet ist der Markt montags bis mittwochs von 16 bis 23 Uhr, donnerstags bis Mitternacht, freitags bis 1 Uhr früh und am Wochenende bereits ab 13 Uhr. Samstags geht die Party ebenfalls bis 1 Uhr früh, sonntags bis 23 Uhr. An einzelnen Feiertagen gelten Sonderzeiten.

Wer also genug von braven Engerln, kitschigen Weihnachtsliedern und stiller Nacht hat, findet auf St. Pauli die passende Alternative.

Die Bilder des Tages i ?

Denn hier kommt nicht nur der Weihnachtsmann. Hier kommen auch die Besucher ordentlich ins Schwitzen.