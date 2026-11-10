i Der neue Weihnachtszauber verwandelt den Schwarzenbergplatz erstmals in einen Adventmarkt. MagMag Events (KI) (KI-generiert) Weihnachtszauber in der City Ein neuer Weihnachtsmarkt verzaubert heuer Wien 48 Standln, Lichterzauber und Live-Musik: Am Schwarzenbergplatz eröffnet heuer erstmals ein neuer Weihnachtsmarkt. Das erwartet Besucher. Von Heute Life 10.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien bekommt einen neuen Weihnachtsmarkt! Rund um den imposanten Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz zieht heuer erstmals der "Weihnachtszauber" ein. 48 Marktstände, festliche Lichtinstallationen, österreichische Schmankerl und ein musikalisches Programm sollen den Platz in eine neue Adventadresse verwandeln. Eröffnet wird am 13. November.

Der neue Markt setzt auf eine Mischung aus klassischer Weihnachtsstimmung und besonderer Kulisse. Zwischen Palais Schwarzenberg und Hochstrahlbrunnen können Besucher durch die festlich geschmückten Standln flanieren, Punsch trinken und nach Weihnachtsgeschenken stöbern.

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Kunsthandwerk und Schmankerln

Das Angebot kann sich sehen lassen: Neben 14 Gastronomieständen gibt es zahlreiche Hütten mit Kunsthandwerk und Geschenkideen. Kulinarisch stehen Klassiker wie Punsch, Glühwein, Maroni und Bratkartoffeln auf dem Programm.

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Ein besonderer Blickfang soll der Hochstrahlbrunnen als überdimensionaler Ballsaal werden: Eine eindrucksvolle Licht- und Soundinstallation erweckt ihn alle 30 Minuten mit einer Show zum Leben, versprechen die Veranstalter MagMag Events. Das Unternehmen betreibt in Wien bereits mehrere bekannte Weihnachtsmärkte, darunter jenen am Stephansplatz, am Maria-Theresien-Platz und im Alten AKH.

Live-Musik statt nur Weihnachtsgedudel

Auch musikalisch will der Weihnachtszauber etwas bieten. Von Freitag bis Sonntag gibt es jeweils um 18 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Opernstars und festlichen musikalischen Momenten.

Damit soll der neue Markt nicht nur ein Ort für Punsch und Geschenke sein, sondern auch ein Treffpunkt für gemütliche Adventabende mitten in der Stadt.

Bis zum Stefanitag geöffnet

Der neue Weihnachtszauber startet am 13. November und läuft bis zum 26. Dezember. Geöffnet ist von Montag bis Freitag zwischen 11 und 21 Uhr, am Wochenende bereits ab 10 Uhr.