i Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Belvedere zieht heuer Richtung Gürtel – mit neuem K&K-Konzept, Kunsthandwerk und Jazz statt ausschließlich klassischer Weihnachtsmusik. APA-Images / Gerhard Wild Schloss Belvedere Wiener Weihnachtsmarkt zieht um: Was heuer neu ist Der Markt rückt Richtung Gürtel: Ab 20. November locken am Belvedere K&K-Flair, Kunsthandwerk und abends Jazz statt nur Punsch. Von Heute Life 09.11.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer heuer zum Christkindlmarkt vor dem Schloss Belvedere spaziert, muss sich auf eine Veränderung einstellen. Der beliebte Markt zieht um – und das nicht nur ein paar Meter. Statt wie bisher direkt vor der prachtvollen Schlosskulisse werden die Standln künftig an der oberen Spitze des Teichs in Richtung Gürtel aufgebaut.

Doch nicht nur der Standort ist neu. Auch das Konzept bekommt einen kaiserlichen Anstrich. Unter dem Namen "K&K Weihnachtsmarkt" soll das Belvedere heuer in die Weihnachtszeit der österreichisch-ungarischen Monarchie entführen.

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Neuer Platz wegen Bauplänen

Hinter der Übersiedlung steckt ein konkreter Grund: Beim Belvedere ist ein neues Besucherzentrum geplant. Die Bauarbeiten sollen 2028 beginnen. Um die historische Gartenanlage zu schützen und Platz für die künftigen Entwicklungen zu schaffen, wird das Marktareal neu organisiert.

Für Besucher bedeutet das: Die gewohnte Perspektive auf Schloss und Markt verändert sich. Die Kulisse bleibt zwar erhalten, der Weihnachtsmarkt rückt aber auf die andere Seite des Teichs und damit in Richtung Gürtel.

Kaiserlich am Tag, modern am Abend

Auch inhaltlich soll sich einiges ändern. Der neue Veranstalter Event4You GmbH setzt auf ein durchgängiges K&K-Konzept. Dekoration, Hütten, Musik, Darbietungen und sogar das kulinarische Angebot sollen sich an der kaiserlich-königlichen Epoche orientieren.

Versprochen werden Kunsthandwerk, hochwertige Gastronomie und möglichst regionale Produkte aus Wien und dem Umland. Die Veranstalter wollen dabei bewusst auf ein überschaubares Angebot setzen: Laut Veranstalter sind maximal 35 Hütten vorgesehen.

Besonders ungewöhnlich wird es am Abend: Ab 18 Uhr soll sich die historische Hofgesellschaft musikalisch in die Gegenwart bewegen. Lounge, Jazz und Electro Swing treffen dann auf moderne Wiener Sounds.

Bis Silvester geöffnet

Los geht es am 20. November. Bis zum 31. Dezember können Besucher durch die weihnachtlich gestalteten Hütten flanieren. Unter der Woche ist von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen bereits ab 10 Uhr. Am 24. und 31. Dezember gelten verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr.