i Wer die Liebe sucht, könnte gratis nach Finnland reisen. Unsplash/Tapio Haaja (Symbolbild) Hier wartet die Liebe Finnland sucht 16 Singles – und bezahlt ihnen den Trip Vier Tage Finnland, ein Dinner und vielleicht Schmetterlinge im Bauch: 16 Singles können dabei sein. Wie du dich dafür bewirbst. Von Heute Life 06.11.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein romantisches Abendessen, interessante Gespräche und vielleicht dieses eine Kribbeln im Bauch. Was normalerweise mit einem Match auf einer Dating-App beginnt, könnte für 16 Singles bald zu einem unvergesslichen Abenteuer werden. Finnland lädt nun Menschen aus aller Welt zu einem kostenlosen Winterurlaub ein. Auf dem Programm stehen gutes Essen, neue Bekanntschaften und womöglich sogar der Beginn einer großen Liebesgeschichte.

Wo aus Fremden vielleicht mehr wird

Stundenlang durch Dating-Profile scrollen, Nachrichten schreiben und auf Antworten warten? Darauf können einige Singles bald verzichten. Die finnische Tourismusorganisation Visit Finland hat sich nämlich etwas Besonderes einfallen lassen. Bei der Aktion "Finnish Dinner Date" dürfen 16 internationale Singles im Februar 2027 vier Tage lang kostenlos Finnland entdecken. Statt eines klassischen Blind Dates erwartet sie ein gemeinsames kulinarisches Erlebnis, bei dem sich neue Bekanntschaften ganz ungezwungen ergeben sollen.

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Die Gäste werden auf zwei Gruppen aufgeteilt: Acht reisen nach Helsinki, acht in die idyllische Seenregion Lakeland. Bei jedem Dinner sitzen zusätzlich zwei finnische Singles mit am Tisch. Wohin die Reise tatsächlich geht, erfahren die Glücklichen erst nach ihrer Zusage.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen

Im Mittelpunkt steht ein besonderes Abendessen mit einem mehrgängigen finnischen Degustationsmenü. In Helsinki übernimmt Küchenchefin Adele Kinnunen vom Café Savoy die kulinarische Gestaltung, in Lakeland zaubert Henry Tikkanen vom Restaurant Gösta. Serviert werden Spezialitäten, die Finnlands Küche so besonders machen – von regionalem Fisch über Wild bis hin zu Beeren und Pilzen. Zwischen köstlichen Gerichten und angeregten Gesprächen bleibt reichlich Gelegenheit, einander kennenzulernen. Und wer weiß? Vielleicht sitzt am anderen Ende des Tisches ja tatsächlich jemand, mit dem man mehr als nur die Begeisterung für gutes Essen teilt.

Vier Tage Wintermärchen – völlig kostenlos

Auch abseits des Dinners dürfen sich die Teilnehmenden auf einiges freuen. Zwischen dem 9. und 19. Februar 2027 verbringen sie vier Tage in Finnland, erleben gemeinsame Aktivitäten und entdecken das Land von seiner winterlichen Seite. Das Beste: Visit Finland übernimmt die Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Jeder Gast erhält außerdem ein eigenes Zimmer.

So sicherst du dir die Chance auf den Liebes-Trip

Wer mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich für das Abenteuer bewerben. Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Am 10. November 2026 um 10.59 Uhr mitteleuropäischer Zeit endet die Bewerbungsfrist. Gefragt ist zunächst etwas Kreativität: In einem englischsprachigen Video sollen Interessierte verraten, welches Gericht sie bei einem Dinner-Date servieren würden – und warum. Anschließend wird der Clip auf Instagram, TikTok oder YouTube mit #FinnishDinnerDate und den vorgeschriebenen Markierungen veröffentlicht. Alternativ ist ein nicht gelistetes YouTube-Video möglich.

Lerne in deiner Beziehung offener zu kommunizieren i ?

Danach müssen Bewerber das Online-Formular von Visit Finland ausfüllen und ihren Videolink eintragen. Am 1. Dezember 2026 sollen die ausgewählten Singles bekannt gegeben werden.