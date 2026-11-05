i Ein Adventkalender so groß wie ein Rathaus? In Gengenbach wird der Weihnachtstraum wahr. iStock/pwmotion Kleines Weihnachtswunder In dieser Stadt steht der weltgrößte Adventkalender 24 Fenster, ein ganzes Rathaus & jeden Abend eine neue Überraschung: In einer kleinen Stadt im Schwarzwald wird die Adventzeit zum Weihnachtsmärchen. Von Heute Life 05.11.2026, 11:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, Lichterketten tauchen jahrhundertealte Fachwerkhäuser in warmes Licht und auf dem Marktplatz warten Hunderte Menschen gespannt auf einen ganz besonderen Moment. Dann schlägt die Uhr 18 – und ein weiteres Fenster öffnet sich.

Was nach einer Szene aus einem Weihnachtsfilm klingt, ist im deutschen Gengenbach jedes Jahr Wirklichkeit: Die kleine Stadt im deutschen Schwarzwald verwandelt ihr historisches Rathaus in einen riesigen Adventkalender – und der gilt sogar als der größte der Welt.

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Ein Haus voller Überraschungen

Statt kleiner Schokoladestückchen warten hinter den 24 Rathausfenstern großformatige Kunstwerke. Jeden Abend wird ein neues Motiv enthüllt, begleitet von Musik, Geschichten und einem festlichen Bühnenprogramm. 2026 stammen die Bilder vom Illustrator Olaf Hajek. Unter dem Motto "Paradiese" entführt er die Besucher in fantasievolle, farbenprächtige Welten.

Eine Besonderheit gibt es heuer allerdings: Weil das Rathaus eingerüstet ist, wird seine historische Fassade in Originalgröße vor dem Gerüst nachgebildet. Das tägliche Fensteröffnen bleibt davon unberührt.

Weihnachtszauber zwischen 60 Marktständen

Doch nicht nur das Rathaus macht die deutsche Stadt zu einem besonderen Adventziel. Rund um den Marktplatz laden etwa 60 Stände zum Gustieren, Staunen und Geschenkesuchen ein. Zwischen handgefertigtem Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk und dampfenden Glühweinbechern lässt sich die Wartezeit bis zum nächsten Fensteröffnen wunderbar überbrücken. Besonders stimmungsvoll wird es nach Einbruch der Dunkelheit. Dann verwandeln die beleuchteten Fachwerkhäuser, engen Gassen und historischen Stadttore die Altstadt in eine Kulisse wie aus einem Märchenbuch.

Diese Termine solltest du kennen

Der Gengenbacher Adventmarkt öffnet vom 27. November bis 23. Dezember 2026. Unter der Woche sind die Stände von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits von 11.30 bis 20 Uhr. Das tägliche Fensteröffnen beginnt am 30. November um 18 Uhr und läuft bis zum 23. Dezember. Wer den Adventkalender verpasst, hat trotzdem noch eine Chance: Die beleuchteten Kunstwerke bleiben bis zum 6. Jänner 2027 zu sehen.

Ein Tipp: Am besten schon am Nachmittag anreisen, gemütlich durch die Gassen schlendern und sich rechtzeitig einen Platz am Marktplatz sichern.