i Wer bei der Carnival Cruise Line im Voraus ein Trinkgeld bezahlt, bekommt einen Aufkleber - das sorgt für Aufregung. TikTok/@itsdestinyslife Kreuzfahrten Trinkgeld-Sticker: Gäste fühlen sich bloßgestellt Die Carnival Cruise Line kennzeichnet Gäste mit vorausbezahltem Trinkgeld auf der Bordkarte. Das sorgt für Ärger und Diskussionen. Von Heute Life 05.11.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der US-Reederei Carnival Cruise Line erhalten Passagiere, die ihr Trinkgeld bereits vor der Kreuzfahrt bezahlen, einen Sticker auf ihre Bordkarte. Darauf steht "Crew Love" sowie der Hinweis: "Ich habe mein Trinkgeld im Voraus bezahlt." Vielen Gästen gefällt diese neue Praxis nicht – sie befürchten, dadurch bloßgestellt zu werden.

Sichtbare Unterscheidung sorgt für Kritik

Manche Urlauber ärgern sich in sozialen Netzwerken über die sichtbare Unterscheidung. "Sticker sind für Kinder und nicht, um Gäste bloßzustellen", lautet ein Kommentar auf TikTok. Andere vermuten, dass Gäste ohne Sticker als geizig gelten könnten, obwohl sie ihr Trinkgeld vielleicht erst später bezahlen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Einige Gäste befürchten, wegen des Stickers unterschiedlich behandelt zu werden. So berichtet eine Person, sie habe das Gefühl gehabt, ohne Sticker von der Crew schlechter bedient worden zu sein. Andere meinen, sie hätten mit Sticker einen besseren Service erhalten.

Carnival Cruise Line sieht Anerkennung

Carnival Cruise Line betont, dass alle Gäste gleich gut betreut werden. Laut dem Unternehmen dienen Aufkleber und Karten dazu, die Großzügigkeit der Gäste zu würdigen und der Crew zu zeigen, wer das Trinkgeld im Voraus gezahlt hat. Die Aktion ist Teil eines Pilotprojekts, dessen Auswirkungen noch ausgewertet werden.

Diese 3 Dinge machen deinen Kreuzfahrt-Urlaub sofort entspannter i ?

Der Sticker bedeutet nicht, dass jemand kein Trinkgeld gibt. Wer die Trinkgeldpauschale nicht vorab bezahlt, bekommt den empfohlenen Betrag automatisch auf das Bordkonto gebucht und kann diesen bis zum Ende der Reise anpassen lassen. Für Gäste ab zwei Jahren empfiehlt Carnival pro Tag 17 US-Dollar in einer normalen Kabine und 19 Dollar in einer Suite. Das ergibt bei einer Woche 119 beziehungsweise 133 Dollar zusätzlich zum Reisepreis.