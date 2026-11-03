i Trinkgeld-Sticker auf der Bordkarte: Wer bei Carnival Cruise Line im Voraus bezahlt, bekommt einen Aufkleber (l.). In der Kabine wartet zusätzlich eine Dankeskarte (r.). TikTok/@itsdestinyslife / "Heute"-Montage "Geht keinen was an" Trinkgeld-Sticker auf Kreuzfahrtschiff sorgt für Wirbel Eine US-Reederei kennzeichnet Passagiere, die ihr Trinkgeld vorab bezahlen. Die Aufkleber sorgen für Empörung und Angst vor schlechterem Service. Von Nick Wolfinger 03.11.2026, 12:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf Kreuzfahrt geht, soll sich entspannen und den Urlaub genießen. Doch bei der US-Reederei Carnival Cruise Line sorgt jetzt eine ungewöhnliche Aktion für Aufregung. Passagiere, die ihr Trinkgeld bereits vor Reisebeginn bezahlen, bekommen einen eigenen Aufkleber auf ihre Bordkarte. Wer erst später zahlt, erhält keinen Sticker.

Auf dem Aufkleber steht "Crew Love - I pre-paid my gratuities", zu Deutsch: "Crew-Liebe - Ich habe mein Trinkgeld im Voraus bezahlt." Zusätzlich finden die Gäste eine Dankeskarte in ihrer Kabine. Was die Reederei als Anerkennung versteht, sorgt im Netz für heftige Kritik.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Das geht niemanden etwas an"

"Wow, das ist geschmacklos. Und es geht niemanden etwas an, wann jemand sein Trinkgeld bezahlt", ärgert sich ein Nutzer auf Instagram. Auch auf TikTok wird heftig diskutiert. "Sticker sind für Kinder und nicht, um Gäste bloßzustellen", schreibt ein User.

Der Grund für den Ärger: Wer keinen Aufkleber trägt, könnte vom Personal als geizig abgestempelt werden. Dabei bedeutet ein fehlender Sticker keineswegs, dass ein Passagier überhaupt kein Trinkgeld bezahlt.

Bekommen Gäste mit Sticker besseren Service?

Einige Kreuzfahrt-Gäste befürchten sogar Nachteile beim Service. "Ich habe das Gefühl, ich wurde an Bord schlechter bedient von der Crew, weil ich keinen Sticker hatte", berichtet ein Passagier auf TikTok.

Andere behaupten hingegen, dass sie durch die Vorauszahlung bevorzugt behandelt würden. Belege für eine systematische Ungleichbehandlung gibt es allerdings nicht.

Carnival Cruise Line weist entsprechende Befürchtungen zurück. Die Mitarbeiter würden jedem Gast hervorragenden Service bieten, betont die Reederei gegenüber dem Kreuzfahrtportal "Cruise Critic". Die Sticker sollen lediglich die Großzügigkeit jener Passagiere würdigen, die bereits vorab bezahlt haben.

Über 100 Euro Trinkgeld pro Woche

Bei Carnival Cruise Line ist eine tägliche Trinkgeldpauschale vorgesehen. In einer regulären Kabine beträgt sie 17 US-Dollar pro Person, in einer Suite sind es 19 Dollar. Das gilt bereits für Kinder ab zwei Jahren.

Bei einer siebentägigen Kreuzfahrt kommen damit 119 Dollar beziehungsweise 133 Dollar pro Person zusammen. Für eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern ab zwei Jahren können so in einer regulären Kabine zusätzlich 476 Dollar anfallen.

Das Geld wird nach Angaben der Reederei unter den Mitarbeitern verteilt. Davon profitieren sowohl Beschäftigte mit direktem Gästekontakt als auch jene, die hinter den Kulissen arbeiten.

Trinkgeld kann sogar gestrichen werden

Was viele Urlauber nicht wissen: Die empfohlene Trinkgeldpauschale ist bei Carnival nicht zwingend in voller Höhe zu bezahlen.

Wer das Trinkgeld nicht vor Reisebeginn begleicht, bekommt den Betrag während der Kreuzfahrt automatisch auf sein Bordkonto gebucht. Passagiere können die Summe allerdings beim Gästeservice ändern oder vollständig streichen lassen. Nach der Ausschiffung sind solche Änderungen nicht mehr möglich.

Die Sticker unterscheiden somit lediglich zwischen Vorauszahlung und späterer Abrechnung. Ob und wie viel Trinkgeld ein Gast am Ende tatsächlich bezahlt, lässt sich daraus nicht ablesen.

Reederei prüft Kritik

Carnival bezeichnet die Aufkleber als Teil eines größeren Pilotprojekts. Das Unternehmen sammelt nach eigenen Angaben Rückmeldungen der Gäste und wertet diese aus. Ob die Kennzeichnung dauerhaft eingeführt wird, ist noch offen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer keinen Sticker auf seiner Bordkarte trägt, ist deshalb noch lange kein Geizhals. Die Aktion sorgt jedenfalls für ordentlich Wirbel auf hoher See.