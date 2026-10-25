i Vor dem Start der "Oasis of the Seas" wurde die Route des Schiffs geändert. Royal Caribbean International Sie wollten in die Karibik Kreuzfahrt-Chaos! Urlauber landen in falschem Land Statt Sonne und Strand auf den Bahamas gab es kühles Wetter in Kanada. Mehr als 5.000 Kreuzfahrtgäste erlebten eine böse Überraschung. Von André Wilding 25.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 25 Grad, Sonnenschein und entspannte Tage auf den Bahamas: Darauf hatten sich Tausende Urlauber gefreut. Doch kurz vor dem Start ihrer Kreuzfahrt kam alles anders. Statt in Richtung Karibik ging es plötzlich an die kanadische Atlantikküste, wo die Temperaturen gerade einmal zwölf Grad erreichten.

Für die mehr als 5.000 Passagiere der "Oasis of the Seas" wurde der geplante Traumurlaub damit zu einer unerwarteten Reise in den Norden.

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Route vor Abfahrt geändert

Die siebentägige Kreuzfahrt der Reederei Royal Caribbean sollte am 18. Oktober im US-Bundesstaat New Jersey beginnen und zu den Bahamas führen.

Doch nur rund einen halben Tag vor der geplanten Abfahrt erfuhren die Urlauber, dass ihr Schiff ein völlig anderes Ziel ansteuern würde.

Wegen stürmischen Wetters entschied sich die Reederei für eine Änderung der Route. Statt tropischer Temperaturen und Badestränden wartete die kanadische Provinz Nova Scotia auf die Passagiere.

Für viele begann damit das hektische Umpacken. Sommerkleidung und Badesachen waren für die deutlich niedrigeren Temperaturen kaum geeignet.

Urlauber durften nicht von Bord

Doch die neue Reiseroute war nicht die einzige unangenehme Überraschung. Den Passagieren wurde auch mitgeteilt, dass sie das Schiff im Hafen nicht verlassen dürften.

Damit fiel nicht nur der geplante Aufenthalt auf den Bahamas ins Wasser. Auch ein Landgang am neuen Ziel war laut den Informationen nicht vorgesehen.

Eine Urlauberin aus New Jersey schilderte gegenüber "CTV News", wie sie auf die Nachricht reagierte: "Mein Mann sagte zu mir: 'Das ist ein Witz, oder?' Ich habe meine Wintermütze und Ohrenschützer dabei, aber meinen Schal habe ich vergessen."

Schauspielerin macht Ärger öffentlich

Auch in den sozialen Netzwerken sorgte die kurzfristige Änderung für Aufregung. Die US-Schauspielerin Mikayla Iverson (31) veröffentlichte auf Instagram ein Video, in dem sie ihrem Frust freien Lauf ließ. Der Beitrag erreichte mehr als 1,4 Millionen Aufrufe.

Iverson hatte die Nachricht nach ihrer Ankunft am Flughafen Newark in New Jersey erhalten: "Nachdem wir gerade in Newark gelandet sind, wurde uns mitgeteilt, dass unsere Familienkreuzfahrt auf die Bahamas, die buchstäblich in zwölf Stunden losgeht, jetzt nach Nova Scotia führen soll?!? Und dass wir die ganze Woche das Schiff nicht verlassen dürfen. Wir haben dafür nicht die richtigen Klamotten dabei."

Reederei entschädigt Passagiere

Dass Kreuzfahrtschiffe bei schlechtem Wetter einzelne Häfen auslassen oder ihre Route ändern, ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Eine kurzfristige Verlegung in eine völlig andere Region kommt allerdings deutlich seltener vor.

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Royal Caribbean reagierte auf die Beschwerden und entschädigte die betroffenen Kunden mit Geld und Reisegutscheinen. Für die Urlauber blieb dennoch eine unerwartete Wendung: Aus der geplanten Karibikreise wurde eine Kreuzfahrt vor der kanadischen Küste.