i Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" liegt aktuell wieder am Hafen. NEWS5 / Fabian Höfig Fiasko im Sturm Gewaltiger Knall! Kreuzfahrt-Riese kracht in Frachter Schock für Kreuzfahrt-Passagiere! Die "Mein Schiff 3" ist am Sonntagabend in Bremerhaven mit einem Frachter kollidiert. Es entstand hoher Schaden. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es für die Passagiere der "Mein Schiff 3" am Sonntag (25. Oktober) auf eine traumhafte Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln gehen. Doch die Reise endete vorerst mit einem gewaltigen Knall! Beim Ablegen im deutschen Bremerhaven krachte das Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises gegen einen riesigen MSC-Containerfrachter.

Wie die "Nordsee-Zeitung" berichtet, wurde bei dem Zusammenstoß die Bordwand des Containerschiffs auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen. Auch die "Mein Schiff 3" wurde erheblich beschädigt.

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Sturmböen bringen Kreuzfahrtriesen in Schwierigkeiten

Gegen 17 Uhr hatte das Kreuzfahrtschiff die Columbuskaje verlassen. Trotz stürmischen Wetters sollte die 20-tägige Reise in Richtung Kanaren beginnen. Schlepper unterstützten das riesige Schiff beim Ablegen.

Doch bereits kurz nach der Abfahrt gab es offenbar massive Probleme. Heftige Windböen und starke Strömung machten dem Kreuzfahrtriesen zu schaffen. Zeitweise kam das Schiff kaum voran. Am Containerterminal passierte schließlich das Unglück: Die "Mein Schiff 3" kollidierte mit dem MSC-Frachter.

Videoaufnahmen zeigen den dramatischen Moment. Schlepper versuchten offenbar noch, das Kreuzfahrtschiff vom Containerriesen wegzudrücken. Vergeblich! Bei dem Zusammenstoß wurden auch mehrere Rettungsboote der "Mein Schiff 3" schwer beschädigt.

"Es gab ein Zittern und Ruckeln"

Wie heftig der Aufprall war, schildert ein Angehöriger gegenüber "Bild". Christian Breden hatte seine Eltern (69 und 68) kurz zuvor zum Schiff gebracht. Schon beim Ablegen sei ihm aufgefallen, dass der Kreuzfahrtriese mit dem starken Wind kämpfte. "Das Schiff stand minutenlang etwa 30 Meter vom Kai entfernt auf der Stelle. Es kam nicht gegen den Wind an. Die Böen waren wirklich stark", berichtet er.

Rund zehn Minuten später kam es zur Kollision. Seine Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Kabine auf der Steuerbordseite, also genau jener Seite, die mit dem Frachter zusammenstieß. "Meine Eltern sagten, es hat gekracht, wie sie es noch nie erlebt haben. Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff", erzählt Breden gegenüber "Bild".

Besonders kurios: Andere Passagiere bekamen von dem heftigen Zusammenstoß offenbar zunächst überhaupt nichts mit. Einige sollen erst beim Abendessen von dem Unfall erfahren haben.

Keine Verletzten – Kanaren-Reise auf der Kippe

TUI Cruises bestätigte den Vorfall inzwischen. Nach Angaben der Reederei wurde bei der Kollision nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt. Die "Mein Schiff 3" kehrte nach dem Unfall wieder an die Pier in Bremerhaven zurück.

Die Passagiere und die Besatzung befinden sich weiterhin an Bord. Die Schäden sollen nun über Nacht genauer untersucht werden. Auch die Wasserschutzpolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Ob die geplante 20-tägige Kanaren-Kreuzfahrt überhaupt noch stattfinden kann, ist derzeit völlig offen. TUI Cruises will weitere Informationen bekannt geben, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.