i Die Pegasus-Maschine sorgte für einen kurzen Schreckmoment. IMAGO/Sven Simon Falsch abgebogen Schock am Flughafen! Airbus als Geisterfahrer unterwegs Schreckmoment am Frankfurter Flughafen: Ein Airbus bog falsch ab und beschleunigte bereits auf 65 km/h. Fluglotsen bemerkten den Fehler rechtzeitig. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sicherheitsvorfall am Flughafen von Frankfurt! Die Piloten einer türkischen Pegasus-Airline bogen an der ihnen zugewiesenen Auffahrt falsch ab. Besonders dramatisch: Sie bemerkten den Fehler nicht und beschleunigten ihren Airbus A321 auf 65 km/h.

Glücklicherweise hätten Fluglotsen bemerkt, dass der Flieger in die falsche Richtung unterwegs war. Ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) erklärte, dass der Start abgebrochen wurde und der Flieger von den Lotsen von der Piste navigiert wurde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wirklich außergewöhnlich"

Über den Vorfall, der sich am Dienstag ereignet hatte, berichteten unter anderem "The Aviation Herald" und auch die "Hessenschau". Demnach habe der Flieger eine Freigabe für den Start in südlicher Richtung auf Startbahn 18 bekommen. Schlussendlich sei die Maschine dann aber in nördlicher Richtung unterwegs gewesen.

Seitens der DFS wurde der Vorfall als "wirklich außergewöhnlich" bezeichnet. Ein Sprecher betonte, dass dies "nicht häufig" geschehe. "Schon gar nicht in Deutschland", hieß es weiter. Eine Gefährdung habe es allerdings nicht gegeben.

Dennoch habe man den Vorfall der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gemeldet. Nun soll geprüft werden, ob eine Untersuchung eingeleitet wird.

Die Bilder des Tages i ?

Airline weist Startversuch zurück

Seitens Pegasus Airlines wurde gegenüber "Hessenschau" nur der Pilotenfehler aber kein Startversuch bestätigt. Demnach habe auch die Crew selbst den Fehler bemerkt und mit den Fluglotsen zusammengearbeitet.

Wie "Aviation Herald" berichtet, führte der Zwischenfall zu einer siebenminütigen Verzögerung für die Passagiere an Bord. Danach sei der Airbus in Richtung Istanbul abgehoben.