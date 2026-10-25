Salz statt Kokain verkauft – Dealer kassiert Anzeige

Kokain-Betrug in Neapel: Ein deutscher Urlauber wollte von einem vermeintlichen Dealer Drogen kaufen. Wie die Deutsche-Presse-Agentur unter Berufung auf die Behörden berichtet, gab der Mann 40 Euro für ein Sackerl mit angeblichem Kokain aus.
Als der 36-Jährige das Geld seines Käufers einsteckte, wurden Polizisten auf ihn aufmerksam. Beide Männer wurden von Carabinieri in Zivil angehalten und überprüft. Dabei wurde auch die Substanz getestet.
Bei einem Drogenschnelltest stellte sich heraus, dass der 36-Jährige dem Deutschen gewöhnliches Speisesalz als Kokain angedreht hatte. Als Folge wurde der angebliche Drogendealer angezeigt. Unklar ist, ob es für den Käufer auch Konsequenzen gibt.