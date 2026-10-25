i Der Dealer verkaufte dem Mann Speisesalz statt Kokain. iStock Deutscher Käufer betrogen Salz statt Kokain verkauft – Dealer kassiert Anzeige 40 Euro für eine Portion Speisesalz statt Kokain: Ein deutscher Tourist wurde von einem angeblichen Drogendealer betrogen. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 17:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kokain-Betrug in Neapel: Ein deutscher Urlauber wollte von einem vermeintlichen Dealer Drogen kaufen. Wie die Deutsche-Presse-Agentur unter Berufung auf die Behörden berichtet, gab der Mann 40 Euro für ein Sackerl mit angeblichem Kokain aus.

Als der 36-Jährige das Geld seines Käufers einsteckte, wurden Polizisten auf ihn aufmerksam. Beide Männer wurden von Carabinieri in Zivil angehalten und überprüft. Dabei wurde auch die Substanz getestet.

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Bei einem Drogenschnelltest stellte sich heraus, dass der 36-Jährige dem Deutschen gewöhnliches Speisesalz als Kokain angedreht hatte. Als Folge wurde der angebliche Drogendealer angezeigt. Unklar ist, ob es für den Käufer auch Konsequenzen gibt.