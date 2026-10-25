i Wer hat Leonie Grochowski gesehen? Polizeipräsidium Südosthessen Mädchen wird vermisst Leonie (14) seit einer Woche spurlos verschwunden Seit dem 18. Oktober fehlt von Leonie Grochowski (14) aus Hessen jede Spur. Die Polizei sucht jetzt öffentlich nach der vermissten Schülerin. Von André Wilding 25.10.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist Leonie Grochowski? Seit einer Woche wird die 14-jährige Schülerin aus Hessen vermisst. Die Kriminalpolizei sucht inzwischen öffentlich nach dem Mädchen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bislang fehlt von der Jugendlichen jede Spur. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sie sich mittlerweile in einer anderen Stadt aufhält.

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Zuletzt am 18. Oktober gesehen

Die 14-Jährige wurde am 18. Oktober gegen 21 Uhr zum letzten Mal in Mühlheim am Main im deutschen Bundesland Hessen gesehen. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Weil die bisherige Suche keinen entscheidenden Hinweis auf ihren Verbleib gebracht hat, veröffentlichte die Kriminalpolizei Offenbach ein Foto des Mädchens.

Polizei vermutet Aufenthalt in anderen Städten

Die Ermittler halten es für möglich, dass Leonie Mühlheim am Main inzwischen verlassen hat.

Ein Polizeisprecher erklärt gegenüber der BILD: "Sie könnte sich mittlerweile auch in Frankfurt/Main oder Ortenberg aufhalten, da die Teenagerin Bezüge nach dort hat."

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Konkrete Hinweise darauf, wo sich die Jugendliche derzeit befindet, liegen allerdings nicht vor.

So wird die 14-Jährige beschrieben

Die Polizei hat auch eine Beschreibung der Vermissten veröffentlicht. Leonie ist schlank und hat lange braune Haare.

Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Offenbach hofft nun auf Beobachtungen, die bei der Suche nach der 14-Jährigen helfen könnten.

Wer Leonie gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter der Telefonnummer (+49) 069-80981234 bei der Polizei melden.

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Hinweise werden auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Die Suche nach der vermissten Schülerin dauert an.