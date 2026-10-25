i Russlands Machthaber Wladimir Putin. IMAGO/SNA Nur noch 1.000 Tage Briten-Minister warnt: Russland könnte 2030 angreifen Großbritanniens Verteidigungsminister Wes Streeting fordert sein Land zur Kriegsbereitschaft auf. Russland könnte schon 2030 angreifen. Von Newsdesk Heute 25.10.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Lage in Europa wird immer angespannter. Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting hat eine deutliche Warnung ausgesprochen: Großbritannien müsse sich auf einen Krieg vorbereiten – und zwar bis 2030.

"Meine oberste Priorität ist sicherzustellen, dass dieses Land bereit ist, einen Krieg zu kämpfen und zu gewinnen", schrieb Streeting in einem Gastbeitrag. "Um das Schlimmste zu verhindern, müssen wir uns darauf vorbereiten."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie die "The Telegraph" berichtet, könnten Russlands Streitkräfte und Kriegswirtschaft das Land bis 2030 in die Lage versetzen, anzugreifen. Das gebe dem Vereinigten Königreich nur noch etwas mehr als 1.000 Tage, um sich vorzubereiten.

Be Ready – Bürger sollen Vorräte anlegen

Als Teil der Vorbereitungen hat die britische Regierung die Kampagne "Be Ready" gestartet. Diese fordert alle Bürger auf, mindestens drei Tage lang Notvorräte an Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern zu Hause zu haben.

Streeting betonte, dass die aktuelle Regierung bereits die größte nachhaltige Erhöhung der Verteidigungsausgaben seit dem Ende des Kalten Krieges umsetze. Das NATO-Ausgabenziel werde man definitiv erreichen.

Ex-Armeechef: Welt so gefährlich wie im Kalten Krieg

Auch der ehemalige britische Armeechef, General Sir Patrick Sanders, schlug Alarm. "Die Welt ist so gefährlich geworden wie im Kalten Krieg, wenn nicht noch gefährlicher", wird er von der Jerusalem Post zitiert.

Die Bilder des Tages i ?

Er warnte besonders vor der mangelnden Widerstandsfähigkeit Großbritanniens: "Das sind keine Dinge mehr, die anderswo passieren – sie könnten im Vereinigten Königreich passieren." Die Bevölkerung müsse das verstehen.