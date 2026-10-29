i In Kambodscha war für die Passagiere Endstation. REUTERS "Traum zerplatzt" Spritpreis-Schock! Weltreise endet für 200 Passagiere Für 200 Passagiere sollte eine dreijährige Weltreise zum Traum werden. Doch explodierende Spritkosten machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 08:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In drei Jahren wollten 200 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs Odyssey die ganze Welt erkunden. Dafür legten sie zwischen 120.000 und 440.000 US-Dollar hin. Die Monatsmiete für einen Platz auf dem Schiff betrug stolze 3500 US-Dollar.

Nach zwei Jahren musste das US-Unternehmen Villa Vie Residences das Vorhaben nun einstellen. Für die Passagiere bedeutete dies ein abruptes Ende der Reise in Kambodscha. Als Grund wird die weltpolitische Lage und die damit verbundenen Spritpreise genannt.

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Alles versucht

So betrugen die Spritkosten pro Kabine rund 1800 US-Dollar. Zuletzt stiegen sie auf schätzungsweise 6000 bis 8000 US-Dollar an. Seitens des Veranstalters wurde bis zuletzt versucht, die Reise fortzusetzen.

Als Maßnahmen gegen den Spritverbrauch wurden langsameres Fahren und längere Aufenthalte in Häfen versucht. Schlussendlich dürfte dies jedoch nicht gereicht haben. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, die Mehrkosten auf die Bewohner abzuwälzen. Der Konzern habe sich dagegen entschieden.

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Passagiere sind bestürzt

Für die Bewohner aus 15 Ländern war in der kambodschanischen Hafenstadt Sihanoukville Endstation. Aufgrund der beträchtlichen Entfernung zum nächsten großen internationalen Flughafen klagten einige Passagiere, dass es "ein schwieriger Ort" zum Aussteigen sei.

Gegenüber dem Sender BBC erklärte ein betroffenes Paar, dass es Anzeichen für ein vorzeitiges Ende der Reise gegeben habe. Dennoch sei man nun "am Boden zerstört". Es fühle sich wie ein geplatzter Traum an.