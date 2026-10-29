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Bei einer UNO-Sitzung zum US-Embargo gegen Kuba flogen die Fetzen. Jetzt zieht Washington Konsequenzen und weist einen kubanischen Diplomaten aus.
Bei einer UNO-Sitzung zum US-Embargo gegen Kuba flogen die Fetzen. Jetzt zieht Washington Konsequenzen und weist einen kubanischen Diplomaten aus.
Reuters
Tumult bei Sitzung

Eklat bei UNO! USA werfen Diplomaten aus dem Land

Bei einer UNO-Sitzung zum US-Embargo gegen Kuba flogen die Fetzen. Jetzt zieht Washington Konsequenzen und weist einen kubanischen Diplomaten aus.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 07:37
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Ein Streit bei den Vereinten Nationen hat jetzt diplomatische Konsequenzen. Die USA werfen einen Vertreter Kubas aus dem Land. Er soll während einer UNO-Sitzung einen amerikanischen Diplomaten "geschubst" und versucht haben, ihn anzugreifen.

US-Botschafter Mike Waltz erklärte, Außenminister Marco Rubio habe die Ausweisung angeordnet. Eine kubanische Diplomatin bestätigte den Schritt.

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Streit bei UNO-Sitzung eskaliert

Zu dem Zwischenfall kam es bei einer Debatte über das seit Jahrzehnten bestehende US-Embargo gegen Kuba. Während Waltz seine Rede hielt, protestierten kubanische Delegierte lautstark und fielen ihm ins Wort.

Videoaufnahmen zeigen, wie der betroffene Diplomat offenbar jemanden daran hindern wollte, ihn zu filmen. Kuba stellt den Vorfall anders dar: In einem Brief an UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warf Havanna einem US-Vertreter vor, den Diplomaten bedrängt zu haben.

Mehrheit stimmt gegen US-Embargo

Seit 1992 fordert die UNO-Generalversammlung jährlich ein Ende des amerikanischen Embargos. Auch diesmal stimmte eine Mehrheit dafür, obwohl Washington zuvor intensiv gegen die Resolution geworben hatte.

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Die Zustimmung fiel allerdings so niedrig aus wie seit 1995 nicht mehr. Verbindlich ist die Entscheidung nicht, sie hat lediglich symbolischen Charakter.

red, 29.10.2026, 07:37
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