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Hier kommt Bolsonaro in den USA an.
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Nach Wahlniederlage

Flucht mit Privatjet – Bolsonaro in USA gelandet

Flavio Bolsonaro reiste trotz Ausreiseverbot in die USA aus. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche, die er jedoch bestreitet.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 07:16
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Der brasilianische Wahlverlierer Flavio Bolsonaro hat sich trotz eines Ausreiseverbots in die USA abgesetzt. Am Mittwoch kam er mit seiner Familie in Miami an. Aufnahmen von der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie Bolsonaro, seine Frau und die beiden Töchter einen Privatjet verlassen und zum Flughafengebäude Miami-Opa Locka gehen.

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Die US-Regierung hatte der Familie Einreisevisa in Aussicht gestellt. Bolsonaro reiste in mehreren Etappen über Argentinien und Ecuador aus. Damit widersetzte er sich einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens, seine Reisepässe abzugeben. Gegen den Politiker wird wegen Geldwäsche ermittelt. Bolsonaro weist die Vorwürfe zurück.

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Am vergangenen Sonntag verlor er die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva. Lula wirft der Regierung in Washington vor, mit der Bolsonaro-Familie zusammenzuarbeiten, um sie wieder an die Macht zu bringen. Die Flucht nannte er beschämend.

red, 29.10.2026, 07:16
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