i ? Kreuzfahrt-Drama nach Crash "Mein Schiff 3" rammt Frachter – Reise abgesagt Schock für 2.428 Urlauber: Nach einer Kollision mit zwei Containerschiffen muss die "Mein Schiff 3" in die Werft. Die Kanaren-Reise fällt aus! Von André Wilding 26.10.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt Sonne und Urlaub auf den Kanaren gibt es für Tausende Kreuzfahrtgäste eine bittere Nachricht: Ihre Reise mit der "Mein Schiff 3" ist abgesagt. Nach einem Zusammenstoß mit zwei Containerschiffen am Sonntagabend ist der Kreuzfahrtriese so stark beschädigt, dass er zur Reparatur in die Werft muss.

Die Passagiere erfuhren am Montagvormittag über eine Lautsprecherdurchsage des Kapitäns, dass die geplante Fahrt nicht stattfinden kann.

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Kapitän verkündet bittere Nachricht

Kurz nach 9 Uhr wandte sich Kapitän Jan F. Schubert an die Urlauber an Bord. Ein Passagier bestätigte gegenüber BILD, dass die Absage über die Lautsprecher bekannt gegeben wurde. "Ich weiß, dass sie sich auf diese Reise gefreut haben", erklärte der Kapitän.

Er bedankte sich bei den Gästen für ihre Geduld und Ruhe nach dem Unfall. Gleichzeitig zeigte er Verständnis für die Enttäuschung über die ausgefallene Kanaren-Kreuzfahrt. Immerhin konnte Schubert eine wichtige Nachricht überbringen: Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Die Untersuchungen des Vorfalls seien bereits "weit fortgeschritten", teilte er mit.

Windböe drückt Kreuzfahrtschiff gegen Frachter

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend, als die "Mein Schiff 3" zu ihrer Reise auf die Kanaren aufbrechen wollte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 2.428 Passagiere und 922 Besatzungsmitglieder an Bord. Damit waren insgesamt 3.350 Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff.

Beim Auslaufen wurde das Schiff von Schleppern unterstützt. Plötzlich erfasste eine Windböe den Kreuzfahrtriesen. Das Schiff wurde in Richtung zweier Containerschiffe gedrückt, die an der Stromkaje festgemacht hatten. Es kam zur Kollision mit beiden Frachtern.

Containerschiff auf mehreren Metern beschädigt

Der Zusammenstoß hinterließ an den beteiligten Schiffen deutliche Spuren. Während das kleinere Containerschiff nur leicht beschädigt wurde, entstanden am größeren Frachter erhebliche Schäden.

"Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der BILD.

Auch die "Mein Schiff 3" wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Auf Aufnahmen waren unter anderem beschädigte Rettungsboote zu erkennen. Die Schäden an den Schiffen befinden sich mehrere Meter oberhalb der Wasserlinie. Wasser drang laut den bisherigen Angaben in keines der Schiffe ein.

Alle drei Schiffe dürfen vorerst nicht auslaufen

Nach dem Unfall kehrte die "Mein Schiff 3" zum Kreuzfahrtterminal zurück. Für alle drei beteiligten Schiffe wurde zunächst ein Auslaufverbot verhängt.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Passagiere der "Mein Schiff 3" steht inzwischen fest, dass die geplante Kanaren-Reise nicht mehr stattfinden wird. Das Kreuzfahrtschiff muss zuerst in einer Werft repariert werden.

Wann die Schäden behoben sein werden und das Schiff wieder in See stechen kann, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.