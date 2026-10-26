i Die Polizeischülerin erlitt bei der Attacke schwere Verletzungen. istock (Symbolbild) Attacke bei Volksfest Sie wollte nur helfen! Polizeischülerin schwer verletzt Eine Polizeischülerin wollte bei einem Volksfest in Bremen einem gestürzten Mann helfen. Doch dessen Begleiter griff sie an und verletzte sie schwer. Von André Wilding 26.10.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollte einem Mann auf die Beine helfen und landete selbst schwer verletzt im Spital. Beim traditionellen Freimarktsumzug in Bremen ist eine junge Polizeischülerin von einem 43-Jährigen angegriffen worden. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht.

Der mutmaßliche Angreifer und sein Begleiter flüchteten zunächst, konnten aber wenig später von der Polizei gestellt werden.

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Polizistin eilt gestürztem Mann zu Hilfe

Der Vorfall ereignete sich während des großen Festumzugs in der Bremer Obernstraße. Ein stark alkoholisierter 45-Jähriger wollte einen Festwagen verlassen, stolperte dabei und fiel zu Boden.

Eine Polizeischülerin bemerkte den Sturz und ging sofort zu dem Mann, um ihm zu helfen. "Die Polizeistudentin war im Dienst und trug Uniform", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD. Als sich die junge Frau über den Gestürzten beugte, um ihn aufzurichten, eskalierte die Situation.

Begleiter stößt Polizistin gegen Absperrgitter

Plötzlich soll der 43-jährige Begleiter des Betrunkenen die Polizeischülerin angegriffen und zu Boden gestoßen haben. Dabei prallte die Frau mit dem Gesicht gegen ein Absperrgitter.

"Dabei schlug sie mit dem Gesicht auf ein Absperrgitter und zog sich schwere Verletzungen zu", sagte ein Polizeisprecher gegenüber BILD.

Rettungskräfte kümmerten sich noch am Einsatzort um die Verletzte. Die Polizeischülerin konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen und musste zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht werden.

Männer flüchten nach Angriff

Nach dem Vorfall entfernten sich die beiden Männer zunächst vom Tatort. Ihre Flucht dauerte allerdings nicht lange. Polizisten konnten den 43-Jährigen und seinen 45-jährigen Begleiter wenig später in der Langenstraße aufgreifen.

Doch auch bei der Festnahme kam es laut Polizei zu weiteren Zwischenfällen. Die beiden Männer sollen die Beamten bedroht und beleidigt haben. Außerdem leisteten sie Widerstand gegen ihre Festnahme. Schließlich wurden beide auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Alkotest zeigt 2,7 Promille

Bei den Männern wurden anschließend Alkoholtests durchgeführt. Das Ergebnis: Der mutmaßliche Angreifer im Alter von 43 Jahren hatte 1,4 Promille. Bei seinem 45-jährigen Begleiter zeigte der Test sogar 2,7 Promille an.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei ordnete bei beiden Männern Blutabnahmen an und leitete Ermittlungen ein. Der Angriff ereignete sich ausgerechnet beim Freimarktsumzug, einem der Höhepunkte des traditionellen Bremer Volksfestes, das jedes Jahr Hunderttausende Besucher anzieht.