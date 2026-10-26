Startseite Nachrichten Welt
Die Frau blieb mit ihrem VW in der überfluteten Unterführung stecken.
Die Frau blieb mit ihrem VW in der überfluteten Unterführung stecken.
NEWS5 / René Schröder
Auto bleibt stecken

Frau fährt mit VW in überflutete Unterführung

Sturmflut-Drama in Hamburg! Eine Frau fuhr mit ihrem VW in eine überflutete Unterführung in der HafenCity und blieb stecken. Die Feuerwehr rückte aus.
Von André Wilding
26.10.2026, 08:13
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In Hamburg ist es in der Nacht auf Montag zu einer Sturmflut gekommen. Am Pegel St. Pauli erreichte die Elbe nach vorläufigen Messdaten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr ihren Höchststand.

Der Wasserstand lag dort bei 4,31 Metern über Normalhöhennull. Das sind 2,17 Meter mehr als das mittlere Hochwasser. Das BSH hatte für das Nachthochwasser zuvor 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser vorhergesagt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Fischmarkt überspült

Die Folgen waren an mehreren Stellen der Stadt zu sehen. Der Hamburger Fischmarkt wurde von der Elbe überspült, auch der Parkplatz Neumühlen stand unter Wasser. In der HafenCity lief zudem die Unterführung an der Zweibrückenstraße bei den Elbbrücken voll.

Genau dort fuhr eine Frau mit ihrem VW in die Fluten. Als sie merkte, dass es nicht mehr weitergeht, wollte sie wenden und wieder herausfahren. Doch das Auto blieb im Wasser stecken.

Auch interessant

Alarmstufe 2! Großeinsatz auf Hamburgs Reeperbahn
555 Touristen aus Katastrophengebiet evakuiert
Auto überschlägt sich auf regennasser Innkreisautobahn

Frau von Rettung betreut

Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um die Fahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte haben den Wagen begutachtet und warten nun ab, bis das Wasser abgelaufen ist. Anschließend soll der VW von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Nach dem Scheitel ging das Wasser in den frühen Morgenstunden langsam zurück. Für das Nachmittagshochwasser am Montag erwartet das BSH im Elbegebiet erneut erhöhte Wasserstände von 1 bis 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser.

wil, 26.10.2026, 08:13
Mehr zum Thema
Hochwasser Hamburg Volkswagen Feuerwehr

Weiterlesen

Weitere Storys
Panne Bergung Unwetter Welt Deutschland Polizei Rettung Rettungseinsatz Feuerwehreinsatz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote