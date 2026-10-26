i Die Frau blieb mit ihrem VW in der überfluteten Unterführung stecken. NEWS5 / René Schröder Auto bleibt stecken Frau fährt mit VW in überflutete Unterführung Sturmflut-Drama in Hamburg! Eine Frau fuhr mit ihrem VW in eine überflutete Unterführung in der HafenCity und blieb stecken. Die Feuerwehr rückte aus. Von André Wilding 26.10.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Hamburg ist es in der Nacht auf Montag zu einer Sturmflut gekommen. Am Pegel St. Pauli erreichte die Elbe nach vorläufigen Messdaten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr ihren Höchststand.

Der Wasserstand lag dort bei 4,31 Metern über Normalhöhennull. Das sind 2,17 Meter mehr als das mittlere Hochwasser. Das BSH hatte für das Nachthochwasser zuvor 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser vorhergesagt.

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Fischmarkt überspült

Die Folgen waren an mehreren Stellen der Stadt zu sehen. Der Hamburger Fischmarkt wurde von der Elbe überspült, auch der Parkplatz Neumühlen stand unter Wasser. In der HafenCity lief zudem die Unterführung an der Zweibrückenstraße bei den Elbbrücken voll.

Genau dort fuhr eine Frau mit ihrem VW in die Fluten. Als sie merkte, dass es nicht mehr weitergeht, wollte sie wenden und wieder herausfahren. Doch das Auto blieb im Wasser stecken.

Frau von Rettung betreut

Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um die Fahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte haben den Wagen begutachtet und warten nun ab, bis das Wasser abgelaufen ist. Anschließend soll der VW von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Die Bilder des Tages i ?

Nach dem Scheitel ging das Wasser in den frühen Morgenstunden langsam zurück. Für das Nachmittagshochwasser am Montag erwartet das BSH im Elbegebiet erneut erhöhte Wasserstände von 1 bis 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser.