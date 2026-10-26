Frau fährt mit VW in überflutete Unterführung

In Hamburg ist es in der Nacht auf Montag zu einer Sturmflut gekommen. Am Pegel St. Pauli erreichte die Elbe nach vorläufigen Messdaten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr ihren Höchststand.
Der Wasserstand lag dort bei 4,31 Metern über Normalhöhennull. Das sind 2,17 Meter mehr als das mittlere Hochwasser. Das BSH hatte für das Nachthochwasser zuvor 2 bis 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser vorhergesagt.
Die Folgen waren an mehreren Stellen der Stadt zu sehen. Der Hamburger Fischmarkt wurde von der Elbe überspült, auch der Parkplatz Neumühlen stand unter Wasser. In der HafenCity lief zudem die Unterführung an der Zweibrückenstraße bei den Elbbrücken voll.
Genau dort fuhr eine Frau mit ihrem VW in die Fluten. Als sie merkte, dass es nicht mehr weitergeht, wollte sie wenden und wieder herausfahren. Doch das Auto blieb im Wasser stecken.
Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um die Fahrerin. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Einsatzkräfte haben den Wagen begutachtet und warten nun ab, bis das Wasser abgelaufen ist. Anschließend soll der VW von einem Abschleppdienst geborgen werden.
Nach dem Scheitel ging das Wasser in den frühen Morgenstunden langsam zurück. Für das Nachmittagshochwasser am Montag erwartet das BSH im Elbegebiet erneut erhöhte Wasserstände von 1 bis 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser.