i Schweres Busunglück nahe Barcelona! Nach einer Kollision mit einem Auto stürzte ein Bus 20 Meter in die Tiefe. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt. Bombers Großeinsatz bei Barcelona Über 80 Verletzte! Bus kracht gegen Auto und stürzt ab Schweres Busunglück nahe Barcelona! Nach einer Kollision mit einem Auto stürzte ein Bus 20 Meter in die Tiefe. Mehr als 80 Menschen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 80 Verletzte, sieben davon schwer: In Spanien hat sich nahe Barcelona ein schweres Busunglück ereignet. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto kam ein Bus von der Straße ab und stürzte rund 20 Meter über eine Böschung.

Der Unfall passierte am späten Nachmittag auf der Landstraße BV-5114 bei Fogars de Montclús. Die Strecke führt durch das bergige Gebiet des Naturparks Montseny in der nordostspanischen Provinz Barcelona.

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Sieben Menschen schwer verletzt

Wie der katalanische Rettungsdienst SEM mitteilte, wurden bei dem Unglück mehr als 80 Menschen verletzt. Sieben Personen erlitten schwere, weitere 18 mittelschwere Verletzungen. Die Schwerverletzten wurden bereits in Spitäler eingeliefert.

Laut dem spanischen Fernsehsender RTVE war der Bus nach der Kollision mit einem Pkw etwa 20 Meter tief abgestürzt. Die ersten Rettungskräfte trafen rasch an der Unfallstelle ein und kümmerten sich um die Verletzten. Die Feuerwehr rückte Medienberichten zufolge mit insgesamt 20 Einsatzteams an.

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Regionalpräsident meldet sich zu Wort

Auch Kataloniens Regionalpräsident Salvador Illa reagierte auf das Unglück. Er erklärte, die Situation mit großer Sorge zu verfolgen und sich laufend von den zuständigen Behörden informieren zu lassen.

"Meine volle Unterstützung gilt den betroffenen Menschen, und ich danke den Rettungsdiensten für ihren Einsatz", erklärte Illa.