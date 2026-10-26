i Die Gleisarbeiter wurden von einem ICE erfasst – ein Mann starb. istock (Symbolbild) Tragödie in Essen ICE erfasst zwei Bahnarbeiter auf Gleisen – ein Toter Tragischer Bahnunfall in Essen: Ein ICE erfasste am Sonntagabend zwei Gleisarbeiter. Ein Mann starb, sein Kollege wurde schwer verletzt. Von André Wilding 26.10.2026, 08:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ICE rast heran, zwei Bahnarbeiter werden erfasst: Am späten Sonntagabend kam es im deutschen Essen zu einem tödlichen Unfall auf den Gleisen der Deutschen Bahn. Für einen Mitarbeiter kam jede Hilfe zu spät, ein weiterer musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Der Vorfall löste einen größeren Rettungseinsatz aus. Auch der Fern- und Regionalverkehr ist von den Folgen betroffen.

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Sechs Arbeiter auf den Gleisen

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich insgesamt sechs Mitarbeiter an einem Gleisabschnitt der Deutschen Bahn auf. Aus bisher ungeklärter Ursache wurden zwei von ihnen von einem ICE erfasst.

Die alarmierten Einsatzkräfte rückten umgehend zur Unfallstelle aus. Für einen der betroffenen Arbeiter gab es allerdings keine Rettung mehr. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte bei dem Mann nur noch der Tod festgestellt werden.

Schwerverletzter mit Drehleiter geborgen

Der zweite erfasste Mitarbeiter überlebte den Zusammenstoß, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Die Rettung gestaltete sich aufwendig: Mithilfe einer Drehleiter brachten die Einsatzkräfte den Verletzten aus dem Gleisbereich auf die Straße.

Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Spital gebracht. Der Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Neben den Rettungskräften waren auch Notfallseelsorger sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort.

Unfallursache noch völlig unklar

Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem ICE und den beiden Gleisarbeitern kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt.

Zu den genauen Umständen liegen noch keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

ICE-Unfall sorgt für Zugverspätungen

Die Auswirkungen des Unglücks sind auch im Bahnverkehr spürbar. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden betroffene Fernverkehrszüge zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet.

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Reisende müssen deshalb mit Verspätungen von etwa 20 Minuten rechnen. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen. Fahrgäste sollen sich über die Informationskanäle der Bahn über mögliche Ausweichverbindungen informieren.

Wann der Zugverkehr wieder ohne Beeinträchtigungen abgewickelt werden kann, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.