i ? "Bombe reingeschmissen" Mysteriöse Explosion in Café gibt Polizei Rätsel auf Eine heftige Explosion hat ein Café in Mannheim verwüstet. Eine Person wurde verletzt, eine Kamera filmte den Vorfall. Die Polizei ermittelt. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brennender Gegenstand fliegt in ein Café, Sekunden später wird das Lokal von einer Explosion erschüttert. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorfall am Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt (Deutschland) auf. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein offenbar böllerähnlicher Gegenstand durch die Eingangstür geworfen wird. Eine Person bemerkt ihn und läuft davon. Unmittelbar darauf kommt es zur Detonation, die das Innere des Lokals verwüstet.

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Besitzer vermutet gezielten Angriff

Auch ein Schaufenster wurde durch die Explosion beschädigt. Glasscherben verteilten sich auf der Straße. Einsatzkräfte sperrten den Bereich kurzzeitig ab, der Straßenbahnverkehr wurde unterbrochen. Wegen der Rauchentwicklung rückte die Feuerwehr aus.

Cafébesitzer Francesco Silva wurde erst am Morgen von der Polizei verständigt. Er erklärte, jemand habe eine Scheibe eingeschlagen und eine "Bombe reingeschmissen".

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Rätsel um Hintergründe

Warum es zu dem Vorfall kam, ist weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Silva selbst kann sich keinen Reim auf die Explosion machen. Er betreibe mehrere Bars und habe mit niemandem Schwierigkeiten. "Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich arbeite nur."