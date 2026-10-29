i Manchmal braucht es nur einen einzigen Satz, um aus guter Laune blanken Frust zu machen. iStock/ljubaphoto (Symbolbild) Schneekugel-Trick Grantler nerven dich? Dieser Tipp schafft dir Abstand Ein Kollege schimpft, die Laune kippt & plötzlich bist du selbst auf 180. Dabei gibt es eine Methode, mit der du innerlich auf Abstand gehen kannst. Von Heute Life 29.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du startest gut gelaunt in den Tag, doch dann reicht eine einzige Begegnung, um dir die Stimmung zu vermiesen. Ein Kollege schimpft über alles und jeden, jemand raunzt dich grundlos an oder macht aus jeder Kleinigkeit ein Drama. Und plötzlich bist du selbst genervt, obwohl du eigentlich gar keinen Grund dazu hast.

Kommt dir bekannt vor? Dann könnte dir ausgerechnet eine Schneekugel helfen. Die US-amerikanische Bestsellerautorin Mel Robbins schwört auf einen einfachen Gedanken-Trick, mit dem du dich vor dem Frust anderer schützen kannst, ohne gleich selbst die Nerven zu verlieren.

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Ab in die Schneekugel!

Die Idee klingt zunächst etwas verrückt, ist aber kinderleicht: Stell dir vor, die Person, die gerade schimpft oder schlechte Stimmung verbreitet, sitzt in einer gläsernen Schneekugel. Drinnen darf sie motzen, sich aufregen und ordentlich Schnee aufwirbeln. Du hingegen stehst draußen und schaust zu. Der Ärger bleibt hinter dem Glas – und muss nicht automatisch zu deinem werden.

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Im Podcast "Know Thyself" von André Duqum erklärt Robbins, dass sie mit dieser Vorstellung die negative Energie anderer bewusst bei ihnen lässt. Ihre sogenannte Schneekugel-Strategie nutzt sie nach eigenen Angaben schon seit Jahren.

Warum schlechte Stimmung so ansteckend ist

Dass uns die Laune anderer beeinflusst, ist keine Einbildung. Forschende der Universitäten Oxford und Birmingham untersuchten 79 Jugendliche und werteten dafür Tausende Begegnungen und Stimmungsangaben aus. Dabei zeigte sich: Menschen, die Zeit miteinander verbringen, können sich emotional angleichen. Besonders negative Gefühle können auf andere überspringen. Hier setzt der Schneekugel-Trick an: Er soll verhindern, dass wir uns vom Ärger unseres Gegenübers sofort mitreißen lassen.

Das steckt psychologisch dahinter

Hinter der ungewöhnlichen Vorstellung steckt ein bekanntes Prinzip: "Self-Distancing", also die bewusste emotionale Distanzierung. Statt dich mitten in den Ärger hineinzuziehen, betrachtest du die Situation gewissermaßen von außen. Eine Auswertung von 48 Studien aus dem Jahr 2022 deutet darauf hin, dass diese Technik helfen kann, belastende Gefühle abzuschwächen.

Die Schneekugel ist damit kein wissenschaftlich getesteter Schutzschild, sondern eine bildhafte Erinnerung: Nur weil jemand anderes schlechte Laune hat, musst du sie nicht übernehmen.

Eines ist dabei wichtig: Gelassenheit bedeutet nicht, sich alles gefallen zu lassen. Wer dich regelmäßig beleidigt, respektlos behandelt oder mobbt, sollte nicht einfach gedanklich hinter Glas verschwinden. Dann ist es richtig, klare Grenzen zu setzen und sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen.