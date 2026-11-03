i Abseits der großen Weihnachtsmarkt-Hotspots warten in Österreich kleine Adventjuwele mit Handwerk, regionalen Schmankerln und außergewöhnlichen Kulissen. Salzburger Saalachtal Tourismus Geheimtipps für den Advent 7 besondere Weihnachtsmärkte in Österreich Keine Massen, kein Kitsch: Diese sieben kleinen Adventmärkte locken 2026 mit Waldkulisse, Dorfcharme und echter Handarbeit. Von Heute Life 03.11.2026, 22:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende öffnen auch in Österreich die ersten Weihnachtsmärkte. Doch dicht gedrängte Menschenmassen, überteuerter Punsch und endlose Warteschlangen müssen nicht sein. Denn Österreich hat im Advent noch eine andere Seite: versteckte Märkte, romantische Dorfplätze, historische Gemäuer und kleine Veranstaltungen, bei denen Handwerk und Regionalität statt Massentourismus im Mittelpunkt stehen.

Wir haben sieben besondere Adventtipps aus Österreich zusammengestellt. Manche finden nur an einem einzigen Wochenende statt, andere verstecken sich mitten im Wald oder an einem abgeschiedenen Wallfahrtsort. Eines haben sie gemeinsam: Sie sind eine willkommene Alternative zum großen Weihnachtsmarkt-Trubel.

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1. Adventmarkt in Au: Handwerk statt Massenware

Oberösterreich | 28. und 29. November 2026

Ein kleiner, feiner Adventtipp wartet im Bad Goiserer Ortsteil Au. Rund um den Metzgerwirt Vieh Heli wird zwei Tage lang Weihnachten gefeiert. Mehr als 25 Aussteller präsentieren Handgemachtes, dazu zeigen Schauschmied und Schnitzer ihr Können.

Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: Basteln, Kutschenfahrten und der Besuch des Nikolaus samt Krampussen stehen auf dem Programm. Heiße Maroni sorgen für die passende kulinarische Begleitung.

Ein Adventmarkt, bei dem nicht die Größe zählt, sondern die persönliche Atmosphäre. Und genau das macht seinen Reiz aus.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

2. Litschauer Advent: Weihnachten von Haus zu Haus

Niederösterreich | 28. und 29. November 2026

Ganz im Norden des Waldviertels wartet ein Adventerlebnis, das seinen Namen wirklich verdient: In Litschau geht es beim Advent "Von Haus zu Haus". Rund um den Stadtplatz werden unterschiedliche Lebenswelten der Stadt erlebbar gemacht.

Statt einer endlosen Reihe austauschbarer Verkaufsstände gibt es Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten, Hausmusik und Literatur. Dazu kommt heuer ein Krampuslauf der Nebelstoana Bergteifl’n.

Das Besondere: Der Markt dauert nur ein Wochenende. Wer hierherkommt, bekommt keinen durchinszenierten Weihnachtsrummel, sondern einen Einblick in das winterliche Leben einer kleinen Waldviertler Stadt.

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

3. Maria Kirchental: Advent wie aus einer anderen Zeit

Salzburg | 5. und 6. Dezember sowie 12. und 13. Dezember 2026

Wer wirklich Abstand vom vorweihnachtlichen Trubel sucht, sollte sich Maria Kirchental im Salzburger Saalachtal vormerken. Der Wallfahrtsort bei Lofer liegt eingebettet in eine beeindruckende Bergkulisse und bietet eine Atmosphäre, die mit den üblichen Adventmärkten wenig gemein hat.

Hier steht nicht das möglichst schnelle Abarbeiten der Weihnachts-Einkaufsliste im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um Besinnlichkeit, Tradition und die besondere Stimmung rund um den Wallfahrtsort.

Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

4. Weinberger Schloss Advent: Kunst statt Kitsch

Oberösterreich | 11. bis 13. Dezember 2026

Ein Schloss als Kulisse, traditionelles Kunsthandwerk und regionale Schmankerl: Der Weinberger Schloss Advent in Kefermarkt im Mühlviertel ist ein Tipp für alle, die genug von industriell produzierter Weihnachtsdekoration haben.

Unter dem Motto "Kunst statt Kitsch" präsentieren Aussteller handgefertigte Kunstgegenstände. Dazu kommen echte Volksmusik und kulinarische Spezialitäten, die im und rund um das Schloss für Adventstimmung sorgen.

Das historische Ambiente macht den Markt zu einem besonderen Ausflugsziel. Hier geht es nicht nur um den nächsten Punsch, sondern auch um schöne Dinge, die man nicht an jeder Ecke findet.

Öffnungszeiten: 11. bis 13. Dezember 2026, jeweils 9 bis 18 Uhr.

5. Schwarzenberger Advent: Vorarlberger Dorfidylle pur

Vorarlberg | 27. und 28. November 2026

Ein Dorfplatz, historische Häuser und handgemachte Geschenke: Der Schwarzenberger Adventmarkt im Bregenzerwald ist ein Gegenentwurf zu den großen, aufwendig inszenierten Weihnachtsmärkten.

Der denkmalgeschützte Dorfkern liefert die Kulisse gleich mit. Dazu kommen Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten. Besonders charmant: Auch die Kekse der Frauen des Kirchenchors gehören zu den kulinarischen Besonderheiten.

Der Markt beschränkt sich auf zwei Tage. Das macht ihn zu einem idealen Ziel für einen Adventausflug in den Bregenzerwald.

6. Waldweihnacht Kopfing: Christkindlmarkt zwischen den Bäumen

Oberösterreich | 20. November bis 20. Dezember 2026

Ein Weihnachtsmarkt mitten im Wald? In Kopfing im Innviertel wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Am Baumkronenweg verwandelt sich die Natur in der Adventzeit in einen stimmungsvoll beleuchteten Sternschnuppenweg.

Zwischen hohen Bäumen warten mehr als 60 Aussteller mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Spezialitäten. Bratäpfel, Kekse und festliche Musik sorgen für die passende Atmosphäre. Für Familien gibt es zusätzliche Attraktionen wie eine Wichtelstube, Ponyangebote und ein fliegendes Christkind.

Zugegeben: Mit mehr als 60 Ausstellern ist dieser Markt nicht der kleinste unserer Auswahl. Seine außergewöhnliche Lage macht ihn aber zu einem der ungewöhnlichsten Adventerlebnisse des Landes.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag sowie an ausgewählten Feiertagen. Die genauen Zeiten unterscheiden sich nach Wochentag.

7. Klimt statt Kitsch: Adventzauber in der Villa

Wien | 29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember 2026

Ein Weihnachtsmarkt in den eigenen vier Wänden eines Kunstgenies? In der Klimt Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk wird der Advent heuer besonders stilvoll gefeiert. Statt dicht gedrängter Punschstände wartet hier ein außergewöhnliches Ambiente mit Kunst, Kultur und Geschichte.

Im historischen Salon präsentieren Aussteller ihre handgefertigten Produkte. Dazu gibt es hausgemachten Punsch, Glühwein und musikalische Begleitung. Ein besonderes Highlight sind die Führungen durch die Villa mit Brigitte Huber, der Urenkelin von Gustav Klimt.

Der Adventzauber findet an vier Sonntagen statt und bietet damit eine willkommene Alternative zu den großen Weihnachtsmärkten der Innenstadt. Wer Kunst liebt und Weihnachtsstimmung lieber in historischem Ambiente als zwischen Menschenmassen genießt, sollte sich diesen Termin vormerken.

Öffnungszeiten: Jeweils 12 bis 19 Uhr. Eintritt: 12 Euro inklusive Punsch oder Glühwein.