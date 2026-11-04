i Tomaten, Beeren und Co: Was im Supermarkt liegt, hat oft einen weiten Weg hinter sich. iStock/kevser ezgi ekinci (Symbolbild) Finger weg! November-Einkauf: Was jetzt nicht in den Korb gehört Auch wenn die Supermarktregale weiterhin prall gefüllt sind, haben viele Obst- und Gemüsesorten längst keine Saison mehr. Worauf du achten solltest. Von Heute Life 04.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es kälter, die Tage werden kürzer und der Winter steht bereits vor der Tür. Während wir uns langsam wieder nach wärmenden Gerichten sehnen, sieht es in den Supermärkten oft noch erstaunlich sommerlich aus. Tomaten, Zucchini und frische Beeren lachen uns weiterhin aus den Regalen entgegen. Doch der schöne Schein trügt: Viele dieser Lebensmittel haben im November längst keine Saison mehr und legen weite Strecken zurück, bevor sie auf unseren Tellern landen.

Wer beim Einkaufen genauer hinschaut, kann nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch heimische Betriebe unterstützen. Auf einige beliebte Obst- und Gemüsesorten solltest du deshalb derzeit besser verzichten.

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1 Tomaten Ob im Salat , auf der Pizza oder in der Pasta: Tomaten gehören für viele Menschen einfach dazu. Doch die heimische Freilandsaison ist im November vorbei. Frische Exemplare stammen jetzt häufig aus dem Ausland oder beheizten Gewächshäusern. Wer trotzdem nicht auf Tomatensoße verzichten möchte, greift am besten zu passierten Tomaten aus der Dose oder dem Glas.

2 Sommergemüse Auch für Zucchini, Paprika und Auberginen ist die heimische Saison weitgehend gelaufen. Was jetzt in den Regalen liegt, stammt häufig aus südlichen Ländern wie Spanien. Ähnlich sieht es beim Kohlrabi aus: Obwohl Kohl grundsätzlich als typisches Wintergemüse gilt, endet die heimische Kohlrabi-Ernte üblicherweise im Herbst. Im November ist daher eher Lagerware erhältlich.

3 Beeren & Zwetschken Frische Erdbeeren im November? Klingt verlockend, ist aber aus ökologischer Sicht nicht unbedingt die beste Wahl . Denn Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren haben ihre heimische Saison längst hinter sich. Auch Zwetschken werden zu dieser Jahreszeit häufig importiert: Wer Lust auf etwas Fruchtiges hat, ist mit heimischen Lageräpfeln und Birnen meist besser beraten.

Diese Lebensmittel dürfen jetzt in den Einkaufswagen

Die gute Nachricht: Auch im November hat die heimische Landwirtschaft einiges zu bieten. Kürbis, Karotten, Rote Rüben, Erdäpfel, Lauch und verschiedene Kohlsorten sorgen für Abwechslung auf dem Teller. Dazu kommen Äpfel und Birnen aus heimischer Lagerung. Sie lassen sich vielseitig verarbeiten und passen perfekt zur kalten Jahreszeit.