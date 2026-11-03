i Eine heiße Suppe wärmt an kalten Tagen wunderbar von innen. Pexels/Polina Tankilevitch (Symbolbild) Genuss-Frage Suppe noch übrig? So lange kannst du sie noch essen Solange die Suppe gut riecht, wird sie schon noch passen – oder? Leider können sich darin auch Keime verstecken, die weder Nase noch Augen bemerken. Von Heute Life 03.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es kalt, drinnen duftet es nach frisch gekochter Kürbissuppe. Und weil man ohnehin schon am Herd steht, wird gleich ein großer Topf voll gemacht. Schließlich schmeckt die Suppe am nächsten Tag mindestens genauso gut – oder? Doch was viele unterschätzen: Auch das gemütlichste Herbstessen kann im Kühlschrank schneller verderben, als man denkt.

Wie lange hält die selbst gekochte Suppe?

Ob Kartoffelsuppe, Hühnerbrühe oder deftiger Eintopf: Wer auf Vorrat kocht, spart Zeit und hat an stressigen Tagen schnell etwas Warmes auf dem Tisch. Allerdings sollte man die Reste nicht unbegrenzt aufheben: Laut Verbraucherzentrale Hessen sind die meisten gekochten Speisen im Kühlschrank etwa zwei bis maximal drei Tage haltbar.

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Wie lange eine Suppe tatsächlich genießbar bleibt, hängt unter anderem von ihren Zutaten, der Hygiene beim Kochen und der richtigen Lagerung ab.

Dieser Fehler lässt Keime wachsen

Besonders heikel wird es, wenn der Suppentopf nach dem Essen stundenlang auf dem Herd stehen bleibt. Bei Raumtemperatur können sich Bakterien rasch vermehren. Deshalb sollten gekochte Speisen möglichst schnell und spätestens innerhalb von zwei Stunden in den Kühlschrank wandern.

Der Trick: Große Suppenmengen auf mehrere flache, verschließbare Behälter verteilen. So kühlen sie schneller ab, ohne dass ein riesiger heißer Topf die Temperatur im Kühlschrank nach oben treibt. Am besten lagert die Suppe gut verschlossen in einem besonders kalten Bereich des Kühlschranks.

Riecht gut? Das ist leider keine Garantie

Eine Suppe, die sauer oder muffig riecht, ungewöhnlich aussieht oder Schimmel zeigt, gehört selbstverständlich entsorgt. Doch Vorsicht: Nicht jede Gefahr lässt sich mit Nase und Augen erkennen. Manche Keime können Giftstoffe bilden, die weder auffällig riechen noch durch erneutes Aufkochen zuverlässig unschädlich werden. Deshalb gilt: Im Zweifel lieber weg damit, statt auf gut Glück zu kosten.

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So bleibt die Suppe länger frisch

Wer weiß, dass der große Topf nicht innerhalb weniger Tage leer wird, sollte die Reste portionsweise einfrieren. Bei etwa minus 18 Grad wird das Wachstum von Mikroorganismen gestoppt. Zum Auftauen kommt die Suppe am besten in den Kühlschrank und nicht über Nacht auf die Küchenarbeitsplatte. Beim späteren Aufwärmen sollte sie vollständig und gleichmäßig durcherhitzt werden. Als Richtwert gelten mindestens 70 Grad im Inneren für zwei Minuten.