i Beim Wäschewaschen zählt nicht nur das richtige Programm, sondern auch, was gemeinsam in der Trommel landet. iStock/CHEBOTKEVICH (Symbolbild) Typische Wäsche-Fehler Vorsicht beim Waschen! Diese Dinge gehören nie zusammen Was sauber werden soll, muss nicht unbedingt zusammengewaschen werden. Denn manche Kombinationen sind für deine Kleidung alles andere als ideal. Von Heute Life 30.10.2026, 14:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht? Der Wäschekorb quillt über, die Zeit ist knapp und für jede Kleinigkeit eine eigene Maschine zu starten, kommt ohnehin nicht infrage. Also landen Handtücher, Sportgewand und Bettwäsche kurzerhand gemeinsam in der Trommel. Doch genau das kann empfindliche Fasern strapazieren, die Reinigung erschweren und im schlimmsten Fall sogar für unangenehme Überraschungen sorgen.

1. Putzlappen & Badetücher

Mit dem Lappen schnell das Waschbecken ausgewischt, danach wandert er zu den Handtüchern in die Wäsche. Keine besonders gute Idee! Vor allem stark verschmutzte Putztücher können Keime und Rückstände von Reinigungsmitteln enthalten. Deshalb solltest du sie möglichst getrennt von deinen Badetüchern waschen – besonders, wenn du damit zuvor die Toilette oder stark verschmutzte Flächen geputzt hast.

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Wichtig: Tücher aus Küche, Bad und WC auch beim Putzen getrennt verwenden und regelmäßig wechseln.

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2. Sportsachen & Handtücher

Nach dem Training landen verschwitzte Leggings und Funktionsshirts gerne gemeinsam mit den Handtüchern in der Waschmaschine. Doch die Kombination hat ihre Tücken. Handtücher sind schwerer und rauer als empfindliche Sporttextilien. Beim Waschen können sie an den feinen Funktionsfasern reiben und diese auf Dauer stärker beanspruchen.

Dazu kommt: Während Sportsachen häufig bei 30 bis 40 Grad gewaschen werden, vertragen viele Handtücher auch 60 Grad. Deshalb lieber getrennt waschen und bei Funktionskleidung auf Weichspüler verzichten.

3. Geschirrtücher & Alltagsgewand

Das Geschirrtuch hängt tagelang in der Küche, wischt Wasser auf und kommt mit Essensresten in Berührung. Danach landet es zwischen T-Shirts und Pullovern? Besser nicht. Feuchte Geschirrtücher können ein idealer Nährboden für Mikroorganismen sein. Gerade bei stärker verschmutzten Exemplaren ist ein hygienisches Waschprogramm sinnvoll. Waschbare Geschirrtücher aus Baumwolle vertragen häufig 60 Grad. Empfindliche Alltagskleidung dagegen oft nicht. Schon deshalb ist es praktischer, beides zu trennen.

4. Bettwäsche & dicke Badetücher

Auf den ersten Blick scheint die Kombination perfekt: Beides braucht eine gründliche Reinigung und verträgt je nach Material ähnliche Temperaturen. Doch große Bettbezüge können sich beim Waschen um schwere Handtücher wickeln. Dadurch verteilt sich die Wäsche ungünstig in der Trommel und wird möglicherweise nicht gleichmäßig gereinigt.

Außerdem können raue Handtücher empfindlichere Bettwäsche stärker beanspruchen. Besonders bei feinen Stoffen ist eine getrennte Wäsche daher die bessere Wahl.

Du musst natürlich nicht für jedes Kleidungsstück eine eigene Maschine starten. Entscheidend sind vier Dinge: Farbe, Material, Verschmutzungsgrad und Waschtemperatur. Neue dunkle Kleidung solltest du zunächst getrennt von heller Wäsche waschen, empfindliche Stoffe nicht mit schweren Textilien kombinieren und stark verschmutzte Putztücher gesondert behandeln.